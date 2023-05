Zanger Gustaph over zijn slechtste date, ‘brave’ seks en eerste kus: “Diep vanbinnen wist ik dat dit het niet was”

Vanavond vertegenwoordigt Gustaph, het alter ego van Stef Caers (42), ons land in de finale van het Eurovisiesongfestival. En stiekem zal hij zijn ondergoed matchen met zijn broek, bekent hij in deze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen, zij het om een goede reden. Ook over zijn liefdesleven en dronken avonden worden we een tikkeltje wijzer. “Het was een beetje attack of the tongues.”