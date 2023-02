Zanger Gustaph over zijn eerste kus: “Diep vanbinnen wist ik dat dit het toch niet was”

DE KLASFOTO. Een 10-jarige Luc Appermont? Die zag er zo uit. “Ik was een uitblinker in spreekbeur­ten en gedichten”

“In de klas was ik een dromer en viel ik niet op. Al wilde ik dat wel”, vertelt Luc Appermont (73) over zijn 10-jarige zelf. De tv-presentator zat toen vaak in zijn eigen wereldje, maar steeg buiten de lessen om tóch boven het gemiddelde uit. Hij blikt terug op het strenge schoolleven in de jaren 60. “Een voor een kropen we via een opstapje op die kameel. Wat een tijd.”