Zalig slapen: zo krijg jij een slaapkamer om in weg te dromen

13 november 2019

09u00 0 Nina Uit eigen onderzoek blijkt dat 2 op 10 HLN-lezers ’s avonds met tegenzin in bed gaat liggen, uit angst voor wéér een slapeloze nacht. Wij komen to the rescue met tips om van jouw slaapkamer een heerlijk knusse en rustgevende plek te maken om lekker lang in weg te dromen.

Tip 1: kies voor de juiste kleuren

Kleuren hebben invloed op je gemoedstoestand en beïnvloeden je slaapgedrag. Geef je slaapkamer een fris likje verf of investeer in wat nieuw beddengoed. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zachte, gedempte tinten van deze kleuren je een positief gevoel geven:

1. BLAUW is een kalmerende kleur. De kleur blauw zorgt voor een rustig hartritme en creëert een gevoel van sereniteit.

2. GEEL zorgt voor een opgewekt, blij gevoel. Kies voor fris pastelgeel of voor warm oker.

3. GROEN geeft iets meer diepte aan je slaapkamer. Groen doet denken aan de natuur en creëert daardoor een ontspannen effect.

Vermijd sombere kleuren zoals zwart, grijs en bruin. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die in een paarse slaapkamer slapen slechter slapen omdat deze kleur té stimulerend werkt.

Tip 2: zorg voor de juiste temperatuur

Denk je dat je sneller in slaap valt in een warme kamer? Think again. Het is juist belangrijk dat je lichaam ’s avonds afkoelt, want net daardoor worden we heerlijk slaperig. In een warme kamer moet je lichaam té hard werken om de lichaamstemperatuur te laten dalen. De ideale slaapkamertemperatuur is 18°C. Bij deze temperatuur help je de natuurlijke reactie van je lichaam om af te koelen en kom je helemaal tot rust.

Tip 3: laat een frisse wind binnen

Uit onderzoek blijkt dat wanneer de koolstofdioxidewaarden in de lucht laag zijn, je dieper slaapt en minder vaak wakker wordt. Daarom is het belangrijk om zelfs in de winter je kamer te verluchten en regelmatig te voorzien van een stroom frisse, gezonde lucht. Daarmee bedoelen we niet dat je tijdens een vriesnacht met je raam open moet slapen. Kou zorgt er immers voor dat je gaat rillen, wat veel energie vraagt van je lichaam en het inslapen net tegenwerkt. Overdag het raam enkele uren openlaten en een fris windje laten waaien is voldoende.

Tip 4: zet wat planten naast je bed

Planten in je slaapkamer zuiveren de lucht, creëren extra zuurstof en zorgen ervoor dat de luchtvochtigheidsgraad in je kamer op peil blijft. Zo verlaag je de kans op luchtweginfecties en irritaties van de luchtwegen. Groene toppers in de slaapkamer: Aloë Vera (geeft ’s nachts zuurstof af), Sanseveria (zuivert lucht) en klimop (helpt tegen allergieën en astma).

Tip 5: ruim je kamer op

Ben jij ook van plan om Marie Kondo-gewijs je huis onder handen te nemen? Begin met je slaapkamer. Wanneer er binnen je gezichtsveld veel gebeurt, moeten je hersenen veel verwerken en gaat je brein in overdrive, wat nefast is om in slaap te vallen. Bovendien zorgt rommel voor een hoger cortisolgehalte (lees: stress!), terwijl je slaapkamer juist dé plek is waar je wil ontspannen. Hoe minder spullen, hoe beter je slaapt. Less is more (sleep).

Tip 6: ban licht en geluid

De grootste vijanden van slaap heten licht en geluid. Maak je kamer zo donker mogelijk. Investeer in kwalitatieve gordijnen of rolluiken die behalve de ruimte verduisteren ook een groot deel van het geluid buiten houden. Dim een uurtje voor je gaat slapen de lichten al, zo weten je hersenen dat het tijd is om in slaapmodus te gaan. Als je je dan alvast even in bed gaat liggen om te ontspannen, val je daarna vanzelf in slaap. Word je ’s nachts toch weer wakker? Vermijd dan om het licht aan te knippen, want zo geef je je hersenen het verkeerde signaal dat de nacht voorbij is. Ben je een lichte slaper? Oordopjes helpen.

Tip 7: kies voor de juiste matras en het juiste kussen

Op zoek naar de perfecte matras en het beste hoofdkussen? Besef dat dit een persoonlijke keuze is. De ene persoon slaapt het liefst op hard, de ander houdt van zacht. Heb je lichamelijke klachten, zoals rugpijn? Zweet je overmatig veel ‘s nachts? Heb je last van veel overgewicht? Of allergieën? Dan is het wel aangewezen om raad te vragen aan een expert. Onthoud dat de gemiddelde matras zo’n 10 jaar meegaat en het gemiddelde kussen 3 à 4 jaar. Vervang tijdig.

Tip 8: maak het gezellig!

Wanneer je positieve emoties koppelt aan je bed en je slaapkamer, dan zal je wellicht ook beter slapen. Maak van je slaapkamer daarom een knusse plek met een focus op ontspanning. Dim de lichten ‘s avonds, zorg voor een lekker geurtje en maak voor je gaat slapen tijd om te relaxen met een boek, om meditatieoefeningen te doen of om te knuffelen (of meer) met je partner.

