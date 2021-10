Zacht, trendy en betaalbaar: scoor met een suède handtas

Nina ShopZachte materialen als velours en teddy doen het al langer goed in modeland. Voeg daar dit najaar gerust ook suède aan toe. Net iets betaalbaarder dan klassiek glad leder en minstens even mooi. Van clutches tot totebags: een suède handtas is deze herfst jouw nieuwe partner in crime. Ninashop.be selecteerde de mooiste exemplaren.

Praktische totebag

Niets mis met klassiek leder, maar het is al lang niet meer het enige materiaal waarmee je stijlvol voor de dag komt. Ben je op zoek naar een handtas die allesbehalve saai oogt én waarin je hele hebben en houden past? Dan is een ruime totebag in zacht suèdeleer iets voor jou. Het kleurenpalet waaruit je kan kiezen loopt over neutrale bruintonen tot frisse groentinten en warm rood. Voor iedere look – van zakelijk tot casual – valt er een passende tas te vinden.

Vleugje cowboy

Zacht suèdeleder past perfect bij de de cowgirl- en cowboytrend die helemaal terug is, met veel franjes, ruiten en ja, suède! Met een subtiel vleugje ‘je ne sais quoi’ voegt een suède schoudertas extra warmte en fun toe aan je outfit. Eenvoudig of over the top? Deze modieuze allrounders kan je zowel casual als chic dragen.

Met deze 5 tips blijft jouw suède tas altijd mooi

1. Impregneer

Suède houdt niet van vocht. Impregneer het zachte materiaal daarom om de zes weken met een water- en vuilafstotende spray. Is je handtas toch nat geworden? Blaas ze dan niet droog, maar stop er krantenpapier in om het vocht te absorberen.

2. Borstel

Door je suède tas regelmatig te borstelen voorkom je dat er gladde plekken ontstaan. Ook vlekken verwijder je het best met een suèdeborsteltje, al werkt een tanden- of nagelborstel ook prima.

3. Stoom

Volstaat borstelen niet om komaf te maken met een lastige vlek? Houd je tas dan boven een pannetje heet water en borstel het vuil nadien weg. Of hang je tas in de badkamer terwijl je onder de douche staat. Zo'n stoomkuur geeft meteen ook de kleur van je tas een boost.

4. Maïzena

Een vervelende vetvlek op je tas? Maïzena is een van de meest effectieve huis-tuin-en-keukenmiddeltjes tegen vetvlekken. Bestrooi de vlek zo snel mogelijk met maïzena en laat het poeder inwerken. Al na enkele minuten heeft het maiszetmeel het vet opgelost en kan je poederresten wegborstelen.

5. Opbergen

Bewaar je suède tas nooit in een plastic zak maar in een stoffen exemplaar of kussensloop. Vul je tas ook altijd met krantenpapier zodat ze mooi in vorm blijft.

