Yves Saint Laurent Beauté opent hotel tijdens New York Fashion Week Margo Verhasselt

29 augustus 2018

12u57

Bron: Fashion United 1 Nina Nog twee kleine weken en dan is het weer zo ver: New York Fashion Week gaat van start. Ook dit keer opent Yves Saint Laurent Beauté een heus beauty-hotel.

Parijs en Hong Kong kregen al eerder de eer om een Yves Saint Laurent-hotel in hun stad te hebben, nu is het de beurt aan the Big Apple.

Het hotel kan je bezoeken in de wijk SoHo, waar ze hun laatste nieuwe beautyproducten voorstellen. In totaal zijn er vijf verdiepingen. Je kan shoppen op de rooftop, iets drinken in het beauty-café en een duik nemen in het binnenzwembad. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, worden er ook nog workshops georganiseerd waar gasten naar hartelust make-up kunnen uittesten. Het hotel opent de deuren op zaterdag 8 september.