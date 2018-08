Yay! De nieuwste IKEA-catalogus is er en wij hebben de eerste beelden

Nele Annemans

25 augustus 2018

12u35 3 Nina Decoliefhebbers opgelet! Deze week valt de nieuwe IKEA-catalogus in je brievenbus en o, wat zal je daar blij om zijn. Wij konden hem al eens doorbladeren en tonen jullie alvast de mooiste nieuwigheden.

Van een knusse zetel, een modern servies tot hele keukens: elke Belg - en menige andere nationaliteit - heeft wel iets van IKEA in huis. Logisch ook, want de meubelketen volgt niet alleen de laatste trends op de voet, al de spulletjes zijn ook nog eens vriendelijk voor je portemonnee. Als decolover is het dan ook elk jaar reikhalzend uitkijken naar hun nieuwe catalogus. En deze week is het zover!

En dit jaar ging IKEA nog een stapje verder. In de catalogus vond je altijd al beelden van helemaal ingerichte kamers, maar nu creëren ze hele woningen. Ze zijn ontworpen voor diverse types gezinnen en zitten tjokvol leuke ideeën en inspiratie voor je interieur. Het vertrekpunt voor de woningen in hun nieuwe catalogus? De resultaten van het 'Life at Home'-onderzoek dat ze elk jaar doen bij mensen van over de hele wereld. Op basis van het rapport creëerde IKEA zeven woonsituaties gebaseerd op de verschillende behoeften en levens van de gezinnen van vandaag. Het resultaat? Dat bewonder je hier als eerste.