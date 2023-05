‘Wraaksollicitaties’ nemen toe door toxisch leiderschap. Expert tipt hoe je ermee omgaat

Een misgelopen promotie, je baas die je overstelpt met werk of bloedirritant is, ... Soms heb je gewoon een rotdag op het werk die je doet dromen van een nieuwe job, en zelfs tot elders solliciteren kan leiden. ‘Rage applying' heet dat, en het is een heuse trend. Uit een poll van recruitmentbedrijf Walters People blijkt dat het aantal medewerkers dat op een heleboel vacatures solliciteert na een slechte werkdag flink is toegenomen sinds januari.

De grootste oorzaak zou toxisch leiderschap zijn. Dat soort wangedrag op de werkvloer lijkt steeds vaker voor te komen. Zo stapte het voltallige team van burn-outexperte Elke Van Hoof eind vorig jaar op wegens grensoverschrijdend gedrag en werd een CEO van Plopsa ontslagen na klachten over zijn agressieve leiderschapsstijl.

Dit zijn de drie voornaamste oorzaken van rage applying

Uit de poll van Walters People blijkt dat er verschillende motieven zijn om aan rage applying te doen. Zo geeft een op drie werknemers de schuld aan een slechte balans tussen werk- en privéleven. Voor een op vijf is het mislopen van een promotie of loonsverhoging de voornaamste reden voor een rondje wraaksollicitatie.

Maar een toxische werkomgeving spant de absolute kroon. Bijna een op vijf werknemers besloot om die reden massaal te gaan solliciteren voor een nieuwe job. Özlem Simsek, managing director bij recruitment agentschap Walters People: “Een ongezonde werkcultuur kan een tijdje onzichtbaar blijven voor de werkgever, maar het domino-effect op het geluk van werknemers is aanzienlijk.”

“Denk bijvoorbeeld aan een verminderde productiviteit of algemeen gebrek aan motivatie en doorzettingsvermogen”, waarschuwt hij.

Zo herken je een toxische werkomgeving

Een toxische werkomgeving herken je aan negativiteit en een gevoel van disfunctioneren. Dat uit zich in het ontstaan van ‘kliekjes’ op de werkvloer en roddels, maar ook een sterke hiërarchische structuur wordt als toxisch gezien.

Volgens Simsek kunnen werkgevers zo’n ongezonde sfeer maar beter vermijden. “Voelen werknemers zich vandaag de dag niet goed bij de bedrijfscultuur in hun organisatie, dan zijn ze sneller geneigd om hun geluk ergens anders te zoeken. Jobs zijn er genoeg, dus waarom zouden ze de sprong niet wagen?”

“De bedrijven zelf daarentegen kunnen zich geen rage applying van hun medewerkers veroorloven. Het aantal beschikbare werknemers op de arbeidsmarkt is nu zeer klein”, aldus Simsek.

Omdat een toxische werkcultuur een zware impact heeft op de mentale gezondheid van werknemers is het begrijpelijk dat ze op zoek gaan naar betere oorden. Maar voor je er op los begint te solliciteren, zijn er enkele dingen die je eerst kunt doen om de situatie op je huidige job te verbeteren. Evi Melkenbeke, HR-manager bij Walters People, deelt vijf tips die je helpen om toxisch leiderschap aan te pakken.

Tip 1: Blijf professioneel

Ga nooit mee in toxisch gedrag en laat er je werkethiek niet door beïnvloeden. Concentreer je op je eigen werk en blijf je best doen om je taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Tip 2: Probeer je baas te begrijpen

Neem toxisch gedrag niet meteen persoonlijk. Plaats je eens in de schoenen van jouw baas en vraag je af waarom hij of zij zo reageert. Misschien staan ze onder druk van hogere hand of hebben ze persoonlijke problemen? Dat mag nooit een excuus zijn, maar als je het gedrag kunt verklaren, is het meestal gemakkelijker om er mee om te gaan.

Stel geen ultimatum of je brengt jezelf in een moeilijke positie. Evi Melkenbeke, HR-manager bij Walters People

Tip 3: Praat er rustig over met je baas of een collega

Probeer het probleem aan te kaarten vanuit je eigen perspectief. Wanneer je aangeeft wat je persoonlijk ervaart en waar je het moeilijk mee hebt, doe je niets verkeerds of val je de ander niet aan. Dit doe je best wanneer je rustig bent en je emoties onder controle hebt. Stel zeker geen ultimatum tijdens het gesprek: ‘Het zal zo gaan of ik vertrek’, want dan breng je jezelf in een moeilijke positie.

Als je niet naar je leidinggevende zelf durft stappen, doe je verhaal dan bij HR of neem een collega in vertrouwen met wie je de kwestie aftoetst. Vraag hem of haar naar een objectieve mening over het gedrag van je baas. Vermijd daarbij dat je gaat roddelen, dan vertoon je zelf toxisch gedrag.

Volledig scherm © Getty Images/Image Source

Tip 4: Documenteer zaken die niet door de beugel kunnen

Wanneer toxisch gedrag escaleert en HR tussenbeide moet komen, sta je sterker wanneer je concrete voorbeelden en bewijzen hebt. Hou mailverkeer bij of schrijf het op wanneer je baas iets ongepast tegen je zei of deed.

Tip 5: Zet jezelf op de eerste plaats

Een toxische werksfeer is mentaal heel belastend. Wanneer je je niet goed voelt op je job, neem je dat vaak mee naar huis. Als je merkt dat er binnen het bedrijf niets aan de situatie verandert ondanks je initiatieven om het probleem aan te pakken, is het wel een goed idee om van werk te veranderen.

Toch is niet de bedoeling dat je impulsief en op zo mogelijk vacatures gaat solliciteren. Neem in plaats daarvan je tijd om research te doen naar het bedrijf en zijn cultuur. Wanneer je op gesprek mag komen, kan je aangeven dat je al eens te maken had met een toxische werksfeer en polsen naar de manier waarop de organisatie hiermee omgaat.

