World Photography Day: 5 tips voor de mooiste vakantiefoto's Margo Verhasselt

19 augustus 2018

09u57 0 Nina Vandaag is het World Photography Day: een dag waarop fotografieliefhebbers over de hele wereld met hun favoriete, meest creatieve plaatjes naar buiten komen. Toch hoef je geen professionele fotograaf te zijn om de mooiste vakantiefoto's vast te leggen. Wij geven je graag vijf tips waarmee je als amateurfotograaf je voordeel kan doen.

Wacht het perfecte moment af

Als je op vakantie bent, wil je zoveel mogelijk herinneringen vastleggen. Er zijn bepaalde momenten op de dag waarop je het best foto’s neemt. Voor landschappen is dat ‘s ochtends en ’s avonds: dan is het licht nog zacht en zijn je beelden sfeervol. De rest van de dag kan je gewoon op pad gaan, de buurt verkennen en genieten van je vakantie! Een tip voor zowel professionals als beginners: maak zoveel mogelijk foto’s. Dan heb je 't meeste kans om op dat éne moment die perfecte lichtinval, die speciale beweging of dat ene dier vast te leggen.

Je fototoestel is je vriend

Het klinkt logisch, maar goed materiaal is uiterst belangrijk. Je hoeft evenwel geen grote investeringen te doen om mooie beelden te vast te leggen. Als beginnende fotograaf neem je het best een lens waarmee je zowel mooie portretfoto’s als brede landschappen in beeld kan brengen zoals een 18-135mm-lens en een gebruiksvriendelijke toestel dat je toelaat flexibel te zijn.

Ga op zoek naar een geschikte invalshoek

Je kan verschillende simpele trucjes toepassen die ervoor zorgen dat je een geslaagde foto neemt. Zo ga je in je foto het best op zoek naar lijnen: zorg dat de lijnen van gebouwen evenwijdig lopen of de horizon toch zeker horizontaal loopt. Wie zoekt naar lijnen, zorgt voor balans in een foto. Daarnaast kan het helpen om de gouden regel van drie toe te passen: 1/3 lucht, 1/3 landschap en 1/3 ondergrond. Een foto is ook altijd geslaagd en boeiend als je er een verhaal of een anekdote mee kan vertellen. Probeer daarom te zoeken naar invalshoeken die beschrijven hoe jij je vakantie daar beleeft.

Pimp je foto

Fotografen beschikken vaak over dure abonnementen op bewerkingsprogramma’s zoals Adobe Photoshop of Lightroom, of de Adobe Lightroom CC-app. Die zijn heerlijk om mee te werken, maar helaas ook duur en vaak moeilijk om onder de knie te krijgen. Gelukkig zijn er een aantal apps die je vlot op weg helpen. Google Snapseed is er een van en een échte aanrader: het is een miniversie van Lightroom en werkt even handig en snel.

Kijk en leer

Niemand die zegt dat valsspelen niet mag. Instagram begeleidt je met plezier door de wereld van de fotografie. Ga op zoek naar accounts die jou inspireren en kijk of ze ideeën hebben waar je van kan leren.