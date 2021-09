Wordt je toilet je nieuwe gezondheidscoach? Sensoren en AI helpen je binnenkort aan een gezonder leven

Een grote witte pot met een bril en deksel, een toilet is niet veel specialer dan dat. Tot nu, want er wordt gewerkt aan een toilet dat met sensoren en artificiële intelligentie onze urine en stoelgang analyseert, om ziektes op te sporen. De weg naar een gezonder leven met een toilet als coach, of eerder een inbreuk op onze wel heel private lichaamsonderdelen?

Onderzoeksprofessor Sonja Grego uit de Verenigde Staten dacht de voorbije tien jaar diep na over toiletten en hun wel erg eenvoudige bestaan. Nu de wereld zo gefocust is op gezondheid, kon het volgens haar niet ontbreken dat we ook toiletten inzetten om ons daarbij een handje te helpen.

Aan de Duke University richtte ze een bijzondere onderzoeksgroep op: de Duke Smart Toilet Lab. Onder die paraplu werkt Sonja Grego momenteel aan prototypes van een toilet met de nodige artificiële intelligentie en een heleboel sensoren. Die zouden ingezet worden om vanop de bodem van het toilet je stoelgang te analyseren en je gezondheid in kaart te brengen. Na de verwarmde brillen en de Japanse toiletten die je billen proper maken met warm water, lijkt het nu dus tijd voor de volgende stap.

Het eerste alarmbelletje

Grego is ervan overtuigd dat slimme toiletten de toekomst zijn. Ze richtte zelfs het bedrijf Corporato op, om in de (verre) toekomst zulke badmeubels op de markt te brengen. Innovatoren geloven sterk dat slimme toiletten de sleutel kunnen worden naar een betere gezondheid. Zo haalt professor Grego aan dat haar slimme toilet via een app kanker en chronische ziektes zou kunnen opsporen. Ook zouden mensen een beter zicht kunnen krijgen op hun dagelijkse gezondheid. In een ideale toekomst kan het slimme toilet dus als eerste alarmbelletje dienen voor een controle bij de dokter.

Niet alleen voor algemene consumenten kan het slimme toilet een bijdrage bieden aan de gezondheid. Ook patiënten met specifieke aandoeningen, zoals darmziektes, zouden baat hebben bij een slim toilet. Het kan immers leerrijk zijn voor de behandelende arts om de dagelijkse stoelgang van zijn patiënt te kennen en medicatie daaraan aan te passen.

De nieuwe gezondheidscoaches

Onderzoeksprofessor Grego wil van het slimme toilet een echte gezondheidscoach maken. Het zou kunnen aangeven welke voedingsstoffen je vaker moet innemen of welke vezels ongemakken in je darmen veroorzaken. Wanneer haar uitvinding op de markt komt, en hoeveel het zal kosten, is nog niet duidelijk.

Wel is zeker dat Grego niet als enige met het idee speelt. Ook onderzoekers aan de Stanford School of Medicine duiken in zee met een toiletfabrikant. Zij werken samen met Izen, een Koreaans merk, en willen prototypes van hun slimme toilet voorstellen tegen het einde van het jaar. De onderzoekers zouden bovendien met een scanner op de markt komen die verschillende toiletbezoekers kan onderscheiden. Dat zou mogelijk zijn omdat onze anale afdruk net zo uniek is als onze vingerdruk.

Onze privacy doorspoelen

Dat het slimme toilet een heleboel voordelen biedt, staat vast. Toch vallen er ook bedenkingen te maken. We geven namelijk een groot deel van onszelf prijs. Maar zijn we klaar om onze billen en anale afdruk bloot te geven aan een wildvreemd bedrijf?

De analyse van onze stoelgang kan mogelijks heel wat interessante informatie opleveren. Zo kan achterhaald worden in welke mate je aan sport doet, hoeveel alcohol je drinkt en of je drugs gebruikt. Zelfs de tijdstippen waarop we naar het kleine kamertje gaan, kunnen wijzen op een mogelijk slaaptekort. Bedrijven zullen met werkelijk al onze informatie aan de slag kunnen.

“Waar eindigt dit?”, stelt Phil Booth, de coördinator van MedConfidential, zich de vraag. De slimme toiletten zullen ons een heleboel gezondheidsvoordelen kunnen aanbieden, dat is zeker. Toch zullen onderzoekers de gevaren omtrent onze privacy nog eens onder de loep moeten nemen. In de gerenommeerde krant The Guardian verwoordt Booth het als volgt: “Veel mensen zouden, om heel goede redenen, niet graag zien dat er camera’s op hun billen gericht worden.”

