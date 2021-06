Wordt het de zomer van de microshort voor mannen? Mode-expert: “We zien een Cristiano Ronaldo-effect”

Vallen mannen binnenkort weer voor de korte short? Het kledingstuk dat in de jaren 70 en 80 menig been sierde, lijkt door een samenspel van factoren zijn comeback te maken. “De Instagramcultuur speelt hierin mee: we kicken op mooie lichamen en mannen durven steeds meer te pronken met dat van hen", zegt moderedacteur David Devriendt.

Sinds april gebeurt iets heuglijks op straat. Mannen laten steeds meer een streepje been zien. Een van de trendsetters? ‘This is Us’-acteur Milo Ventimiglia (43, ken je ook als Jess uit ‘Gilmore Girls’). Hij werd vorige maand in Los Angeles in een shortje gespot dat zijn gespierde quads alle eer aandeed. Amerikaans mannenmagazine GQ verkondigde dat de zomer een ‘short shorts summer’ zou worden. “Zie ik wel zitten”, reageerde de acteur, en hij postte op Instagram een foto van zijn beruchte kledingstuk. “Ride ‘em high, kids”, leest het bijschrift.

Op catwalks en sociale media

“Er zijn felle voor- en tegenstanders voor de mannenshort”, weet NINA’s moderedacteur David Devriendt. “Als ik het kledingitem in ons magazine opneem, krijg ik nog elk jaar reacties als ‘bah, zo’n korte short voor mannen’.” Maar dat stigma lijkt dus langzaamaan af te brokkelen. Ook superster Harry Styles verscheen vorige zomer in een kort shortje in een campagne voor modemerk Gucci. En de Britse Paul Mescal, ster van BBC’s ‘Normal People’, grijpt eveneens meermaals naar het minibroekje in zijn kleerkast.

Ook op de catwalks eindigt de zoom van de mannenshort steeds hoger. Kijk maar naar de collectie van Dior Homme voor zomer 2021. En ook bij Dolce & Gabbana en Céline Homme toonden de mannen meer been.

Volledig scherm © Dior Homme / Dolce & Gabbana / Céline Homme

Maar vooral de video’s op het sociale medium TikTok bewijzen dat veel jonge mannen van Generation Z enthousiast zijn over een nakende ‘short shorts summer’. Onder de hashtag #5inchseam – de Engelse modeterm voor zo'n kort broekje – delen jongeren hun favoriete modellen of proberen ze zelfzeker de nieuwe look uit. Ondertussen zijn de video’s goed voor in totaal zo'n 29 miljoen views.

De bodycultuur en het ‘Cristiano Ronaldo-effect’

Het lijkt erop dat iedereen na een jaar nu wel genoeg heeft van die baggy joggingbroeken. “Als de mens uit een crisis komt, zie je in de mode altijd dat we ons wat sexyer gaan kleden”, zegt Devriendt. “We hebben ons lichaam een heel jaar moeten ‘verstoppen’. Ja, ik wil wedden dat we deze zomer véél meer blote benen gaan zien.” Al is dat bijlange niet de enige reden waarom wellicht meer mannen naar de microshort zullen grijpen.

“Short shorts zijn al jaren een trend in de gayscene”, zegt Devriendt. “Een mannenlichaam mag daar al langer gezien zijn. Maar het voorbije jaar is het hip om ons af te zetten tegen die hokjes en non-binariteit na te streven. Harry Styles is zo’n beetje de voorloper van die beweging: hij draagt jurken of items die niet ‘traditioneel mannelijk’ zijn. Benen tonen is normaal gezien not done voor heteromannen. Maar tegenwoordig is het eerder not done om die ouderwetse voorschriften niet in vraag te stellen. Het is hip om je af te zetten tegen de maatschappij. En dat doe je met meer bloot.”

“Dat de jaren 70 en 80 in de mode een comeback maken, speelt ook mee. In die tijd was de microshort doodnormaal”, zegt Devriendt. Misschien herinner je je nog John Travolta, die tijdens een aerobicsles in de film ‘Perfect’ een wel erg klein broekje draagt. Of kijk naar de populaire hedendaagse serie ‘Stranger Things’, die zich afspeelt in de jaren 80: zowat alle mannen en jongens dragen er microshorts.

Volledig scherm John Travolta in 'Perfect'. © Canal+

Volledig scherm Stranger Things. © Netflix

Maar een net zo grote factor is het ‘Cristiano Ronaldo-effect’, zegt David. “Die man spot je wel vaker in een kleine short. Hij durft te pronken met zijn gespierde lijf, en veel mannen spiegelen zich aan hem. Dat past binnen onze huidige ‘bodycultuur’, aangedreven door Instagram. Online zien we véél mooie lijven, dus vinden we dat zelf ook belangrijker. Mannen ontsnappen daar niet aan. Ze werken hard aan een gespierd lichaam in de fitness, en willen daar dan ook mee naar buiten kunnen komen. Dat bodypositivity zo boomt, moedigt dat alleen maar aan.”

Al zullen we de microshort niet snel op de werkvloer zien. “Het item zal vooral in onze vrije tijd aanslaan”, zegt Devriendt. “Veel shorts zijn ook eerder sportief dan gekleed, omdat ze goed binnen de athleisure-trend passen. En natuurlijk zullen er nog altijd mannen zijn die zoiets hebben van: daar zie je me niet in.”

Hoe draag je het en waar koop je het?

Als je ’m wel wil dragen, let er dan vooral op dat je proporties goed zitten. “Combineer het niet met een lange shirt of top die het broekje nog korter doet lijken. En vermijd microshorts die te strak zitten, dat flatteert je benen niet.” Met de juiste schoenen maak je de look af. “Denk aan een mooie lederen sandaal of een lichte sneaker. Espadrilles kunnen ook, of slippers voor een sportiever ensemble.”

Ook zin om deze zomer meer been te tonen? Zowat elk modemerk verkoopt zijn eigen versie van de microshort. Een greep uit het aanbod.

