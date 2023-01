Wordt dit dé tas van 2023? Hij kost 1.790 euro en dat komt door first lady Jackie Kennedy

Zowel zanger Harry Styles als actrice Dakota Johnson zijn verkocht: de ‘Jackie’-handtas van Gucci. De halvemaantas gaat al 62 jaar mee maar is opnieuw een grote must-have. Waarom is hij telkens zo’n groot succes? Tipje van de sluier: het is de schuld van topmodel Kate Moss en ‘Jackie’ Kennedy. Koop jij ’m?

Deze keer schittert actrice Dakota Johnson in de kersverse campagne van Gucci. Zij wordt het nieuwe boegbeeld van iets wat veel meer is dan gewoon een tas: de Jackie 1961. Een iconische tas, maar zéker ook tijdloos. Net daarom vuurt het modehuis een nieuwe collectie op ons af. Het model kreeg een nieuwe twist en is beschikbaar in allerlei kleuren, maten en in verschilde materialen.

“Ik heb mode uit de jaren zeventig altijd geromantiseerd”, vertelt Johnson aan Vogue over de samenwerking. De actrice is ondertussen al even fan van Gucci, bewijzen haar rodeloperlooks geregeld. Met deze collectie vertelt ze het historisch verhaal van de Jackie 1961 opnieuw.

Opvallend is dat de campagnebeelden de veelzijdigheid van de tas in de kijker zetten. De actrice combineert hem klassiek, zoals op bovenstaande foto. Maar evengoed zien we haar ermee op straat in Los Angeles, lekker casual, romantisch tijdens een Italiaanse lunch of jawel, bij een yogamat en bijhorende blauw model. Heel wat opties dus.

Kassa, kassa: sinds 2019 is de gemiddelde waarde van de vintage tas met 101 procent gestegen

Volgens luxetweedehandssite The RealReal is Gucci het meest geliefde en bestverkopende merk van het moment. Met het paradepaardje, hoe raad je het, de Jackie. Die werd voor het eerst uitgebracht in 1961 en genoemd naar wijlen first lady Jackie Kennedy. Al kwam hij eerst uit onder de naam ‘Constance’, maar de paparazzi fotografeerde de toenmalige first lady zo vaak met de tas rond haar pols, dat Gucci besloot om hem tot ‘Jackie’ te herdopen. De knipoog naar die paparazzi zie je ook in de nieuwe campagne met Johnson.

Volledig scherm Jackie Kennedy © Getty Images

Door de jaren heen kreeg de tas kleine tweaks. Met het gekende bloemenmotief van Gucci of een gouden variant, alles heeft ‘Jackie’ gehad. Topmodel Kate Moss schitterde dan weer een kleine tien jaar geleden in een campagnevideo helemaal gewijd aan de Jackie Bag, om hem opnieuw in de kijker te zetten.

Sinds 2019 is de gemiddelde waarde van zo’n vintage tas met 101 procent gestegen. Niet toevallig, want de tas werd in 2020 in een nieuw jasje gestoken en uitgebracht door toenmalig creatief directeur Alessandro Michele in allerlei kleurtjes en maten. Het afgelopen jaar kwam er ook een punk versie van de tas op de markt met een metalen ketting. “Als een iconische tas geherlanceerd wordt, kent de vraag naar vintage versies een enorme piek”, licht Sasha Skoda toe in de Britse Vogue.

Misschien wel de kers op de taart? ‘Watermelon Sugar’-zanger Harry Styles die tijdens zijn samenwerking met het modehuis ook pronkt met de Jackie. Hét bewijs van een heuse heropleving, want of het nu voor mannen of vrouwen is, met print of zonder: de Jackie-tas belooft overal te zijn.

Al is zoals altijd de domper op de feestvreugde toch het prijskaartje aan deze capsulecollectie. De goedkoopste Jackie 1961 is online te koop en kost je 1.790 euro.

