Wordt deze jurk dé musthave van de zomer? Liesbeth De Corte

21 april 2018

Met de lente in het land is het de hoogste tijd om je kleerkast op te ruimen en de dikke truien, winterjassen en lange broeken om te wisselen voor enkele frissere outfits. Nog op zoek naar de mooiste trends voor de zomer? Dan doe je er goed aan om deze witte wikkeljurk van Mango hoog op je verlanglijstje te zetten.

Als er één kledingstuk is dat het volgende seizoen niet mag ontbreken in je kleerkast, is het wel de wikkeljurk. Ontwerpster Diane Von Furstenberg vergaarde er eeuwige roem bij, en dat is geen verrassing. De wrap dress, zoals de jurk ook genoemd wordt, is ideaal voor elke – ja echt elke – lichaamsvorm. En er is één specifiek exemplaar van Mango waar we maar al te graag onze bankkaart voor bovenhalen.

Duurzaam

En wij zijn niet de enige: op sociale media is het crèmekleurige kleedje met ruches razend populair. Het gaat om een stuk uit Mango Committed, de duurzame collectie van het modemerk. Dat wil zeggen dat de wrap dress volledig gemaakt is van lyocell, een milieuvriendelijke stof die gebaseerd is op houtpulp.

Spring, stay with me... @mango #mangogirls #MANGOcommitted Een foto die is geplaatst door null (@dilettabonaiuti) op 13 apr 2018 om 17:39 CEST

Bare legs in April: I call that commitment. @Mango #MangoCommitted #MangoGirls #sustainablefashion 🌱 Een foto die is geplaatst door null (@monicaainley_dlv) op 13 apr 2018 om 12:42 CEST

Simplicity 👼🏼 @mango #MangoCommitted #MangoGirls, photographed by @gabijcon Een foto die is geplaatst door null (@nycbambi) op 13 apr 2018 om 16:47 CEST

Spring has sprung @mango #mangocommitted #mango #mangogirls Een foto die is geplaatst door null (@robertabenteler) op 17 apr 2018 om 19:02 CEST

Bij het zien van foto’s van allerlei fashionista’s krijgen wij spontaan zin om naar de dichtsbijzijnde winkel te hollen. Ben jij ook overtuigd? We hebben hem ook gespot op de webshop. Onze gouden raad: wees er snel bij, want de kans is groot dat de wikkeljurk in een mum van tijd uitverkocht zal zijn.