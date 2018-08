Word jij ook zo gek van iemand anders gesmak en geslurp? De beste tips voor misofonen Nele Annemans

28 augustus 2018

07u55 0 Nina Van iemand die in de cinema zonder gêne voortdurend in een zak chips zit te graaien om ze vervolgens een voor een al krakend naar binnen te werken, krijgen we het allemaal weleens op de heupen. Maar bij drie procent van de bevolking wekken specifieke geluiden zoals kauwen, smakken of slikken extreme woede, walging of haat op. Zij lijden aan de hersenaandoening misofonie. Hier ontdek je hoe je daar het best mee omgaat.

1. Draag geen oordopjes, oortjes of een hoofdtelefoon

Het veelvuldig dragen van oordopjes, oortjes of een hoofdtelefoon is een vaak toegepaste strategie tegen misofonie. Toch verergert deze vorm van vermijding vaak de klachten. De oren gaan zich steeds meer inspannen om te checken of er echt geen geluid meer doordringt. En als het wel doordringt, dan is de woede nog heftiger. Na verloop van tijd verdraag je steeds minder geluiden omdat je went aan de relatieve stilte. Bovendien kan er totale afhankelijkheid ontstaan, waardoor de paniek toeslaat als de oortjes vergeten zijn. Natuurlijk kan in sommige situaties het zich even afsluiten voor geluiden wat ontspanning brengen. Al doe je het beter met mate, want het risico op toename van de misofonie is reëel. Is het voor jou al een gewoonte om altijd oordopjes of oortjes in te doen, bijvoorbeeld aan tafel of in de trein, probeer dit dan heel langzaam af te bouwen.

2. Kijk niet naar de bron van de trigger

Iemand met misofonie kijkt in een reflex naar degene (of datgene) die het triggergeluid produceert. Soms werkt het kalmerend om te zien wat de bron is (‘Gelukkig, het is de hond die ik hoor eten, niet mijn partner’). Bij sommige triggers maakt het de misofoniereactie juist erger, bijvoorbeeld bij eet- en drinkgeluiden. Het zien versterkt het horen en gaat meestal gepaard met allerlei negatieve gedachten, zoals ‘Het is toch niet normáál hoe hij kauwt!’, of ‘Moet je nou echt twintig keer per seconde je keel schrapen?’ Dat kan doorbroken worden door weg te kijken of een andere kant op te kijken. Kijk bijvoorbeeld naar je eigen bord op het moment dat een tafelgenoot gaat kauwen of slikken.

3. Verleg je aandacht

Het verleggen van je aandacht vergt veel oefening omdat misofonen hun triggergeluiden boven alles uithoren. Omdat de misofoniereactie zich in het gevaarsysteem van het brein afspeelt, is de aandacht automatisch gericht op het ‘potentiële gevaar’. Als je je hiervan bewust bent, kan je ook bewust de keuze maken om je focus op iets anders (een taak), iemand anders (een ‘neutraal’ persoon) of jezelf (‘zijn mijn spieren ontspannen?’) te richten in plaats van op de trigger. Geef je hersenen even iets anders te doen. Weet wel dat dit niet van de ene op de andere dag lukt en vaak veel oefening vergt. Er zijn allerlei oefeningen en technieken die je daarbij kunnen helpen. Het beste is om eerst te oefenen in neutrale situaties of met neutrale geluiden, en daarna pas met triggers.

Meer info en tips over misofonie vind je op verenigingmisofonie.nl.

