Word je onvruchtbaar door een SOA en tast zetelverwarming de zaadkwaliteit aan? 5 feiten en fabels over vruchtbaarheid

Brengt IKEA binnenkort een giganti­sche broodzetel uit?

Is het brood of is het een zetel? Het ziet er alleszins verdomd comfortabel uit, maar in feite gaat het om een kunstwerk van de Canadese artiest Gab Bois, al zou het oeuvre in de toekomst wel eens werkelijkheid kunnen worden. Volgens de Estlandse rapper Tommy Cash zal IKEA de ‘broodzetel’ binnenkort in hun winkels uitbrengen, en als je het ons vraagt, is dat de natte droom van heel wat kunst- en interieurliefhebbers.

18 januari