Word je bedrogen? Tegenwoordig kom je er via een wildvreemde op TikTok achter

Een nieuwe trend maakt zijn intrede op TikTok en is wel erg expliciet in zijn missie. Bedriegers ontmaskeren. TikTokkers publiceren informatie over vreemden die een scheve schaats rijden. De ‘relatiebewakers’ tonen de bedriegers met hun gezicht of geven hints zodat kijkers hen kunnen identificeren. Advocaat Fred Niemans licht toe hoe (on)wettelijk dat is en wat je kan doen als het jou overkomt.

Op TikTok verschijnen wel vaker schokkende of spraakmakende video’s, maar dit fenomeen gaat nog een stapje verder. Word je bedrogen? Dan kan TikTok je helpen om dat te ontdekken aan de hand van wel erg gedetailleerde filmpjes.

Ongelukkig nieuws

Op TikTok circuleren twee varianten. Enerzijds verschijnen er filmpjes met korte tekstjes gericht aan de slachtoffers van het bedrog. “Als jij op 27 augustus met een aannemer trouwde met de naam Adam, stuur me dan een berichtje. Ik weet wat er op het vrijgezellenfeestje gebeurde”, bijvoorbeeld. Onder de video verschijnen dan reacties als “dump hem”, of “waarom zou je bij zo iemand willen blijven?”. Dat maakt het extra pijnlijk voor de slachtoffers. Vaak zien zij de video pas wanneer deze al door een heleboel kijkers bekeken werd.

Anderzijds duiken filmpjes op die het bedrog effectief vastleggen. TikTokkers tonen gezichten of berichtjes om de dader in de schijnwerper te zetten. Denk aan video’s met tekstjes als: “Wiens partner dit ook is, ik lees zijn sms’jes en hij bedriegt je”, gevolgd door een korte glimp van iemands gezicht. Daarna nodigt de TikTokker de kijkers uit om de bedrieger te identificeren.

Zonder veel na te denken

De ‘relatiebewakers’, zoals ze zichzelf soms noemen, krijgen zo honderdduizenden views en reacties. Sommige TikTok-gebruikers prijzen de trend: ze bedanken de videomakers, want die redden de slachtoffers uit de klauwen van ontrouwe partners. Anderen vinden de trend eerder verontrustend.

Of de makers stilstaan bij de gevolgen van hun filmpjes, is nog maar de vraag. Het kan immers traumatiserend zijn om bedrog op het spoor te komen via een onbekende op zo’n groot platform als TikTok. Juridisch kunnen ook wat vragen gesteld worden: mag je iemand wel zo te kijk zetten zonder toestemming? Kan je een klacht indienen tegen zo’n filmpje? Kunnen die ‘relatiebrekers’ gestraft worden?

Grenzen aftasten

Fred Niemans, advocaat-vennoot bij Dilaw Greenfield in Antwerpen, licht het gekke fenomeen toe en maakt meteen een kanttekening. “Tiktok is er al een tijdje, maar we bevinden ons in de juridische wereld nog in een grijze zone wat zulke platformen betreft. We moeten de grenzen nog een beetje aftasten op dat vlak.”

Een filmpje plaatsen van of over iemand, zonder dat die persoon daar toestemming voor gaf: kan dat zomaar? “Eens je 17 jaar of ouder bent kan je in principe plaatsen wat je maar wil op TikTok. Men kan niemand preventief verbieden om een filmpje te plaatsen van iemand anders”, zegt Niemans.

Quote Als het de spuigaten uitloopt, kunnen uiteraard ook gerechte­lij­ke instanties ingescha­keld worden. Fred Niemans

“Maar eens een video online staat op het platform, zijn er wel manieren om die weer verwijderd te krijgen”, zegt Niemans. Als je gefilmd werd zonder toestemming, of als de video een gedetailleerde beschrijving van je persoon bevat en je zo schade berokkent, heb je twee opties. “Je kan actie ondernemen via TikTok zelf en op dat platform een klacht indienen tegen de video. Het platform verwittigt dan alle partijen die betrokken zijn bij de klacht. Het schuldige account kan geblokkeerd worden gedurende een bepaalde periode of zelfs voor altijd. Als het de spuigaten uitloopt, kunnen uiteraard ook gerechtelijke instanties ingeschakeld worden.” Je kan trouwens op dezelfde manier ook als slachtoffer actie ondernemen. “Want in dat geval wil je jezelf natuurlijk beschermen tegen boze reacties.”

Je kan daarnaast meteen naar de politie of het parket stappen, en daar klacht neerleggen wegens schending van de privacy of wegens stalking, zegt Niemans. Dan starten zij een procedure om het filmpje verwijderd te krijgen.

