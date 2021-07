Word een ‘brew master’: met deze tips van een barista maak je thuis de perfecte ijskoffie

Het seizoen van de ‘iced coffee’, of ijskoffie, is geopend. En hoewel het op papier zeer eenvoudig lijkt, is het toch niet zo gemakkelijk om die perfect te maken. Maar met deze drie tips van Joke Deconinck, barista van de Antwerpse koffiebar ‘Black & Yellow’, is het een fluitje van een cent.

Joke Deconinck (38) is al vier jaar de trotse uitbater van de koffiebar ‘Black & Yellow’. En daarvoor werkte ze acht jaar in een andere koffiebar. “Mijn interesse in koffie is de laatst jaren enorm veel gegroeid”, vertelt ze. “Ik had zelf veel creatieve ideeën om mee aan de slag te gaan, dus besloot ik om mijn eigen koffiebar te beginnen. En ik moet toegeven, het was de beste beslissing ooit.” In Joke haar koffiebar kan je hoofdzakelijk koffie terugvinden, maar ook wie zin heeft in een thee of een gebakje, is welkom. “Ik ga mijn gebak halen bij een plaatselijke bakker en mijn mama bakt ook af en toe een taart.”

Nu het kwik naar boven gaat, merkt de barista dat de vraag naar ijskoffie groter wordt. “Ik serveer mijn koude koffies in opvallende glazen, dus als een klant daarmee naar buiten komt, dan vragen veel mensen wat die persoon besteld heeft. En zo gaat de bal aan het rollen en maak ik er ineens tien.” Hoewel Joke haar variant met een professionele blender en espressomachine maakt, kan je volgens haar ook makkelijk thuis een ijskoffie maken. Met deze tips loopt het niet verkeerd.



Volledig scherm Joke Deconinck in haar bar ‘Black & Yellow’ © Laenen

Tip 1: overdrijf niet met je verhoudingen

“Iedereen zijn smaak is anders”, zegt Joke. “De ene zal liefst wat meer melk willen, terwijl de andere zijn ijskoffie liever zoeter heeft. Maar het is en blijft een ijskoffie, dus gebruik niet te veel melk, ijs of suiker. Je moet je koffie nog altijd proeven. Anders ga je beter voor een aardbeienmilkshake”, lacht Joke.

“Ik raad de mensen thuis aan om aan de slag te gaan met volle melk. Als je van een smaakje houdt, kan je ook havermelk of kokosmelk gebruiken.” Daarnaast adviseert Joke ook om een beetje zoetstof aan je koffie toe te voegen, zoals suikersiroop of vanillesiroop. “Koude koffie is een stuk bitterder dan warme koffie, waardoor wat suiker toch wel aan te raden is.”

Vervolgens doe je de zoetstof, de ijsblokken en de melk in een blender en mix je deze tot een homogene massa. “Als je geen mixer hebt, kan je ook een cocktailshaker gebruiken.” Eens je de drie ingrediënten gemixt hebt, giet je je koffieshotje erover, et voilà. “Dat koffieshotje kan je maken met een gewone koffiezet of een machine met pads.”

Volledig scherm De iced coffee van Black & Yellow © Instagram @blackandyellowcoffeebar

Tip 2: serveer je koffie zo koud mogelijk

Dat een ijskoffie koud is, is niet meer dan logisch. Toch is het belangrijk om je koffie zo koud mogelijk te serveren, en daar heeft de barista een goeie reden voor. “Als het ijs in je koffie smelt, dan krijg je ijswater, en dat is niet lekker. Om dat te vermijden moet je de koffie zo koud mogelijk opdienen, het ijs erdoor mixen of de ijsblokken eruit halen eens alles gemengd is.”

Een extra tip om de koffie koud op te dienen is je glazen vooraf in de koelkast steken, zodat die al fris zijn. “Zo zal alles minder rap smelten. En wacht ook niet te lang met je koffie op te drinken, zo blijft hij lekker koel.”

Tip 3: ga op zoek naar kwalitatieve koffie

Wie geen grote fan is van melk, kan ook een zwarte ijskoffie maken. Volgens Joke maak je dan best een ‘flash brew’. “Dat is een filterkoffie, maar de helft van je water vervang je door ijsblokken. Als je gewoon bent om bijvoorbeeld koffie te zetten met 300 gram water, dan doe je dit voor je ijskoffie met 150 gram water en 150 gram ijsblokken.”

Daarnaast is de kwaliteit heel belangrijk bij zo’n zwarte ijskoffie. “Het type koffie dat je gebruikt, zal hier sterk de smaak beïnvloeden. Je koopt je gemalen koffie in dit geval dus best in een speciaalzaak, of je gaat op zoek naar traditionele filterkoffie. Daarvan zijn de koffiebonen iets lichter gebrand, waardoor er een puurdere en fruitige smaak aan hangt. Echt heerlijk.”

