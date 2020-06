Belgische Keurslagers Gesponsorde inhoud WIN WIN WIN! 1 jaar gratis naar de Keurslager in je buurt!

05 juni 2020

De Keurslager, da’s ambachtelijke topkwaliteit van bij ons.

Wie houdt van een lekker stuk vlees, weet het al lang: zeg nooit zomaar slager tegen een Keurslager. Alleen de beste vaklui die voldoen aan de strengste normen komen in aanmerking voor dit kwaliteitslabel, waar in België bijna 170 leden trots mee uitpakken. Jouw garanties: de beste producten van bij ons, met ambachtelijke knowhow bereid en met de glimlach aan de man (of vrouw) gebracht.

Wat een Keurslager zo anders maakt dan de andere? Waar te beginnen? Het merk staat voor bijna 170 zelfstandige slagers in België, voor wie slager zijn veel meer betekent dan alleen lekkere producten maken. Je Keurslager is een vakman pur sang, die zweert bij versheid, kwaliteit en een onberispelijke service. Want alleen het beste is goed genoeg voor Keurslager-klanten. Ver moet je er doorgaans niet voor lopen, er is vast ook een Keurslager bij jou in de buurt. Nóg een voordeel: je koopt dicht bij huis en steekt op die manier jouw lokale handelaar een hart onder de riem!

Gevarieerd assortiment

Heerlijk vers en ambachtelijk verwerkt kwaliteitsvlees van lokale boeren is al jaren hét handelsmerk van de Keurslager. Doe daar een ruim assortiment van charcuterie, slaatjes en in huis bereide traiteursgerechten bij, en je zit elke dag goed voor een lekkere lunch of avondmaal. Of bij zonnig weer een smakelijk grillfeest, want ook voor je barbecues kan je nergens beter terecht. Even geen culinaire inspiratie? Je Keurslager helpt je graag op weg met frisse ideeën en lekkere recepten.

Op-en-top veilig

Wat de kwaliteitscontrole betreft, houdt Keurslager er een unieke manier van werken op na. De vereniging stuurt zélf regelmatig onafhankelijke controleurs bij haar leden langs, om onder meer te checken of ze continu de strikte hygiënenormen uit het H.A.C.C.P.-handboek (‘Hazard Analysis Critical Control Points’) volgen. Wil je Keurslager zijn befaamde logo behouden, dan is een ‘goed rapport’ de vereiste. De kroon op zijn werk én voor jou de beste garantie op pure topkwaliteit.

WIN! 1 jaar lang Keurslager ter waarde van 50 euro per week.

Beantwoord je de wedstrijdvraag correct, dan maak je niet alleen deze zomer maar een heel jaar lang kans op een wekelijks bedrag van 50 euro bij je Keurslager in de buurt. Keurslager staat voor topkwaliteit, ambachtelijk vakmanschap en klantvriendelijkheid, plus vlees van hier dat je haalt bij je slager om de hoek. Kijk hier voor een Keurslager in jouw buurt!



