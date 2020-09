Belgische Keurslagers Gesponsorde inhoud WIN WIN WIN! 1 jaar gratis naar de Keurslager in je buurt!

10 september 2020

Vier redenen waarom je best lokaal shopt!

Lokaal shoppen zit in de lift, en terecht. Want niet alleen jijzelf maar ook de hele gemeenschap wordt er beter van. Wie ook maar iets begaan is met het milieu – en zijn we dat intussen niet allemaal? – kiest liever voor de buurtwinkel om de hoek dan de groothandel kilometers verderop. Daarnaast zijn er tal van andere redenen om beter dichtbij dan veraf je boodschappenmandje te vullen.

1. Je steunt de lokale economie

Door dichtbij huis te winkelen, steek je jouw lokale handelaar een hart onder de riem. En meteen ook de lokale economie, want doorgaans geef je dan je geld uit aan lokaal geproduceerde en duurzamere alternatieven dan bij internationale ketens. Bij je Keurslager bijvoorbeeld weet je ook perfect waar je vlees vandaan komt. Hij selecteert zijn grondstoffen zelf en die zijn steevast van de allerbeste kwaliteit. Ver moet je er niet voor lopen, er is vast ook een Keurslager bij jou in de buurt.

2. Je bent geen nummer

Niet alleen het milieu en de lokale economie krijgen een opkikker van lokaal shoppen, ook jijzelf wordt er gelukkiger van. Want hoe prettig is het niet dat je bloemist niet alleen je naam kent maar ook je lievelingsbloemen? Of dat je er bij die plaatselijke slager ook nog een smakelijk grapje of een vleesje voor de kinderen bovenop krijgt?

3. Je krijgt info en tips op maat

Een handelaar met passie voor z’n vak heeft een uitstekende productkennis en koestert zijn klanten. Je zit dus nergens beter voor info en tips op maat dan bij je lokale winkelier. Ook bij Keurslager ben je verzekerd van een persoonlijke aanpak en het advies van een echte vakman. Even geen culinaire inspiratie of op zoek naar die ultieme tip om voedselverspilling tegen te gaan? Je Keurslager helpt je graag op weg met lekkere recepten en frisse ideeën. Want een blije klant blijft de allerbeste reclame.

4. Kwaliteit verzekerd

Kleinere winkels zijn trots op hun zaak en gaan prat op hun met zorg geselecteerde, kwaliteitsvolle producten. Ook als klant bezorgt je dat ongetwijfeld een groter tevredenheidsgevoel. En zekerheid. Zo volgt je Keurslager de kwaliteit en herkomst van zijn vlees nauwlettend op. Regelmatig stuurt de vereniging zélf onafhankelijke controleurs bij haar leden langs, om onder meer te checken of ze continu de strikte hygiënenormen volgen. Jouw garantie op topkwaliteit!

WIN! 1 jaar lang Keurslager ter waarde van 50 euro per week

Beantwoord je de wedstrijdvraag correct, dan maak je kans op een wekelijks Keurslager-pakket van 50 euro.



