Win een exclusieve rondleiding van Elodie Ouédraogo door het Modemuseum van Hasselt

Modemerk Abercrom­bie & Fitch probeert zichzelf na ‘fatshaming’-schan­daal opnieuw cool te maken

Zo’n tien jaar geleden was modemerk Abercrombie & Fitch onverslaanbaar. Jongeren vielen als een blok voor de vrijetijdskleding met grote logo’s en het winkelpersoneel met ontblote torso's. Tot CEO Mike Jeffries liet optekenen dat enkel “coole mensen” die niet lelijk of dik zijn, zijn kleren mochten dragen. De Abercrombie-hype stortte in, net als de waarde van de aandelen. Nu, zes jaar later, lijkt het merk zijn populariteit te willen herstellen met een nieuw imago.

1 november