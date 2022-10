Willy-dj Sofie Engelen leert voor zichzelf te kiezen in het weekend: “Ik besef dat ik me niet zo druk moet maken”

Als mama, echtgenote, vriendin en (schoon)dochter loop je jezelf nogal eens voorbij. Dat weet Willy-dj Sofie Engelen (42) als geen ander. Ze brengt haar weekends door met partner Christof, zoontje Storm, schoonfamilie en haar allerbeste vriendin, aan zee, in bed, in een bloemenbar. Het blijft zoeken naar evenwicht. “Ik had nooit gedacht dat ik zou leven voor het weekend.”

“Op vrijdagavond maak ik tijd voor mijn vrienden. Het zijn foodies en we hebben een lijstje met alle hippe restaurants waar we nog naartoe willen. Om daarna oldskool op café te gaan, want dat doe ik te weinig. Voor mijn verjaardag kwam het er onverwacht van: blijven plakken tot twee uur en gesprekken voeren die meteen de diepte in gaan. Ik ben dankbaar voor de vrienden die ik al zo lang heb en die alles van mij weten.”

Quote We trekken naar de zee om uit te waaien en daar hoort dan een warme koffie bij. Eindigen doen we met steak-friet bij mijn schoonva­der. Sofie Engelen

“Ik slaap graag uit, al wekt mijn biologische klok mij om zeven uur. Mijn zoontje komt dan bij ons in bed liggen en we leerden hem nog heerlijk te snoozen en te knuffelen. Hij heeft een zalige leeftijd en zegt spontaan dingen als: ‘Mama, ik hou van jou tot aan de maan en terug’. Dan krijg ik een dikke knuffel.”

“Als we opstaan, bak ik sowieso pannenkoeken: dat is traditie. We trekken naar de zee om uit te waaien en daar hoort dan een warme koffie bij. Eindigen doen we met steak-friet bij mijn schoonvader. In de week kan ik Storm naar school brengen, maar als ik ’s avonds thuiskom, ligt hij in bed. Dus geniet ik er extra hard van als we in het weekend samen zijn. Ik zou ook elk weekend kunnen draaien, maar ik kies beter welke opdrachten ik echt cool vind. Voor mezelf kiezen vind ik nog altijd moeilijk. Het is een oefening om die balans te vinden en vrije tijd in te plannen.”

“Of ik plan net alles goed vol. Dan ga ik op zondag heerlijk ontbijten met Bies – al meer dan twintig jaar mijn beste vriendin - bij BloemBar. Ze nam me hier mee naartoe voor takeawaykoffies. Maar ik ben vooral verknocht aan de winkel met droogbloemen, grote bloempotten en de lampen of salontafeltjes in rotan. Ik kuier hier graag op mijn gemakje rond voor Bies aankomt. Ik had nooit gedacht dat ik zou leven voor het weekend. Voor mij is het zo kostbaar, want ik zet mijn knop af en leef meer in het nu. Ik besef vooral dat ik me niet zo druk moet maken. In het weekend sta ik meer stil bij wat écht belangrijk is, met mensen van wie ik hou.”

