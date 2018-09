Will Tura & Jan Decleir in NINA: "Op dat podium staan, daar krijg je nooit genoeg van" NINA-redactie

07 september 2018

16u06 3 Nina De film ‘Hoop doet leven’ gaat vandaag in première en toont het leven van Will Tura, verteld door Jan Decleir. Onze grootste acteur, onze grootste zanger. Twee Vlaamse iconen samen. “Wij kennen elkaar niet goed, en toch zijn we compagnons de route.” Morgen staan ze samen in NINA, v andaag geven we je alvast een voorproefje en een blik achter de schermen van de fotoshoot.

Er zijn van die dagen dat je je even in de arm moet knijpen. Als in: vandaag staan we in de fotostudio met twee levende legendes. De ene is de koning van het theater en het witte doek, de andere is de keizer van het Vlaamse lied.

Jan Decleir komt die dag aanwaaien met de fiets, schudt iedereen vriendelijk de hand en valt dan met de deur in huis: "Maken we vandaag veel foto’s? Want dat doe ik niet zo graag. En u bent de journaliste? Wat moet ik van u allemaal weten?" Je moet een topacteur zijn om de rollen zó snel om te draaien.

Will Tura komt aan, samen met zijn dochter Sandy. Binnen de kortste keren heeft hij zijn gitaar vast en improviseert hij ter plekke een nummertje, in een onbestaande taal. Benieuwd naar meer? Het volledige interview met Jan en Will lees je morgen in NINA of online op nina.be.

Neem hieronder een kijkje achter de schermen:

