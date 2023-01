Wilfried, de man van overleden mode-icoon Ghislaine Nuytten. “ ‘Laat haar gaan’, zei ik de arts. ‘Ze heeft genoeg afgezien’”

5 namen uit de Belgische modewereld over Ghislaine Nuytten: “Ik wist dat ze ziek was, maar ze klaagde nooit”

Dinsdagavond overleed mode-icoon Ghislaine Nuytten (67) onverwacht aan een hartstilstand. Ze was Vlaanderens eerste internationale topmodel en presenteerde tal van televisieprogramma’s. Maar bovenal was ze een soort patroonheilige van de Belgische mode, iemand die merken in de schijnwerpers zette en mensen met elkaar verbond. Vijf namen uit de Belgische mode vertellen wat haar zo bijzonder maakte. “Sommige mensen in het modewereldje hebben de neiging zich net dat beetje beter voelen dan anderen. Dat gevoel had je bij haar nooit.”

20 januari