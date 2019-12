Wildgroei aan schoonheidsspecialistes en kappers: “Wij moeten soms nagels herstellen die tot bloedens toe zijn mismeesterd voor 20 euro”

Nina Sinds 2018 heb je geen diploma meer nodig om een kapsalon of schoonheidsinstituut te beginnen. Dat zorgt voor een ferme groei in de sector - in één jaar tijd kwamen er 1.008 kappers bij - maar ook kwaliteitsverlies, zoals vermassacreerd haar of slechte nagels. Wie wél een diploma heeft, kijkt soms met lede ogen toe. "Wij moeten de fouten oplossen van de cowboys."

Begin 2018 werd in België de vestigingswet afgeschaft. Dat heet: je hoeft geen diploma of ander bewijs meer te tonen om als slager, bakker, schoonheidsspecialiste of kapper aan de slag te gaan. Alle Europese landen kwamen zo op één lijn: voordien moest je in het ene land wél een diploma hebben en in het andere niet, wat voor discriminatie zorgde en het vrije verkeer van werknemers bemoeilijkte.

Oneerbiedig gezegd: een hond met een hoed op kan dus de manicure of de gezichtsverzorging doen. Je hoeft bovendien anno 2019 niet meer op trage mond-tot-mondreclame te wachten, maar kan jezelf aansluiten bij populaire apps als Treatwell, waar klanten online een afspraak boeken. Soms zijn dat oer-Vlaamse salons, soms klinkt een buitenlandse inslag door, genre 'Tropical', 'Joy', 'Etnocosmetics', 'Sweet Relax', wat erop wijst dat de markt heel divers is geworden. Volgens de FOD Economie steeg het aantal kappers van 2017 naar 2018 met 1.008, met name van 20.856 naar 21.864. Die hanteren zeer verschillende prijzen: de één vraagt voor een damessnit 60 euro, de ander doet het voor 24 euro, een froufrou wordt bijgeknipt voor 4 euro, de puntjes voor 7 euro... "Daarmee wordt de markt kapot geconcurreerd", weet (gediplomeerd) topkapster Sevda Durukan, die Kürt Rogiers momenteel klaarstoomt voor het kappersvak in het programma 'Beat VTM'. "In sommige salons sjoemelt men met producten. Aan de klant toont men een gereputeerd merk, maar in het keukentje wordt stiekem een goedkoper merk in het bakje gemixt... Als je aan bodemprijzen wil werken, kan het niet anders." Terwijl een goede kapper juist heel secuur werkt. "Ik ben blij dat ik dankzij 'Beat VTM' kan tonen dat een goede kapper wiskundig inzicht moet hebben, kennis van geometrie en 3D... Dat leer je door naar school te gaan en stage te lopen, niet door een paar keer toe te kijken en dan te beginnen. Ik zie soms fouten, ja. Klanten met verbrand, bijna gefrituurd haar, na een ontkrulling of permanent. Al zeg ik dat niet altijd luidop. Je wil de klant geen slecht gevoel geven door de kappersbeurt te beginnen met: 'Oei, dat ziet er niet goed uit....' Maar jij moet het wel oplossen."

Naalden en lijm

Ook bij de schoonheidssalons is er een explosie. De voorbije tien jaar (2008-2018) steeg hun aantal met 62%. Anno 2019 worden daar heel uiteenlopende, licht invasieve behandelingen aangeboden: microneedling en nanoblading (waarbij met naalden wordt gewerkt), chemische peelings (met gebruik van zuren) of wimperverlengingen (met gebruik van lijm). Kortom, behandelingen die vakwerk vragen. Maar: het aantal schoonheidsspecialistes dat aanklopt bij opleidingscentra als Syntra, ging het voorbije jaar in licht dalende lijn.

Ergo: er is dus een groeiend aantal ongediplomeerden aan het werk, en dat roept vraagtekens op bij specialisten die massa's kennis en kunde hebben, zoals Evy Thielens van Purevy, die afgelopen weekend de titel van Schoonheidsspecialiste van het Jaar wegkaapte: "Er zijn dames die een opleiding volgen bij een commercieel bedrijf, zodat ze met diens producten en toestellen kunnen werken. Soms duurt die workshop maar één weekend of namiddag. Je hebt bedrijven die dat degelijk aanpakken, maar bij anderen draait het enkel om de centen. Ze reiken een 'diploma' uit aan de cursist, dat aan de muur kan worden gehangen, maar dat weinig waard is... Die meisjes kunnen dan een toestel bedienen, maar kennen de structuur van de huid niet, of de oorzaak van acné, of hoe je een klant behandelt met diabetes... Ik merk weleens dat mensen verkeerd advies gekregen hebben, wat ik jammer vind, want de huid is ons grootste orgaan. Daar laat je toch niet mee experimenteren?"

Mismeesterd met gelnagels

Ook bij schoonheidssalon Perle d'eau in Westmeerbeek, dit weekend verkozen tot beste van België, ziet zaakvoerder Kristoff Horemans wildgroei: "Wij moeten soms nagels herstellen die tot bloedens toe zijn mismeesterd voor 20 euro... Geplaatst door mensen die misschien een filmpje op YouTube hebben bekeken en denken dat ze snel geld zullen verdienen. Het lijkt immers aanlokkelijk: ze hebben geen personeel nodig, kunnen in hun appartement werken, veel 'in het zwart doen'... Tot er problemen opduiken, want je kán geen kwaliteit, hygiëne en nazorg bieden voor een habbekrats. Maar als klant zit je dan wel al met de gebakken peren... Het wordt tijd dat er in deze sector een kwaliteitslabel komt, of onafhankelijke controle. Restaurants hebben toch ook de Michelin-gids?"