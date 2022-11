Wil je wat anders dan de typische chrysanten? Dit zijn de mooiste herfstbloemen (+ hier kan je ze zelf plukken)

Niet alleen in de lente en zomer, maar ook in de herfst kunnen we nog kleurrijke bloemen in huis halen. Van dahlia tot eurforbia: deze bloemen zijn nu op z’n mooist. En omdat niets boven een boeket versgeplukte bloemen gaat, tippen we enkele velden in Vlaanderen waar je deze showstoppers zelf kunt plukken.

Onmisbaar in je herfstboeket

Vergeet strakke kleurenschema’s en rigide stijlregeltjes. Is het buiten grijs en grauw? Reden te meer om je herfstruiker te laten swingen. Combineer uitbundige kleuren met vrolijke vormen.

Zelfplukplezier

Niets gaat boven een boeket versgeplukte bloemen. Gelukkig zijn er in Vlaanderen talloze velden waar je bloemen in alle geuren en kleuren kan plukken. Zélfs in het najaar, want de meeste pluktuinen zijn geopend tot november. Een strak boeket moet je niet verwachten: veldbloemen zijn vaak wat wilder dan snijbloemen. Deze zes plukvelden zijn de moeite om een bezoekje te brengen.

1. Fleurakker in Jette

Sinds de zomer van 2021 kan je ­terecht bij de prachtige bloemenakker van Annemie Knaepen in Jette. Het project kreeg de naam FleurAkker en viert de natuur en al haar schoonheid. Het veld ligt aan de Schapenweg in Jette en loopt langs het Laarbeekbos en UZ Jette. Een ideale stop dus na een wandeling of fietstocht in het bos.

2. Bens Bloemplukweide in Aartselaar en Hoogstraten

Van maart tot november kan je bij Bens Bloemplukweide elke dag bloemen plukken. En dat van zonsopgang tot zonsondergang. De weide in Aartselaar bevindt zich aan de Kleistraat, op fietsafstand van hartje Antwerpen. Je vindt er niet alleen verse bloemen, maar ook klein fruit, zoals aardbeien, frambozen en rode bessen. In Hoogstraten kan je de weide bezoeken aan de Thijsakkerstraat nummer 26. Het veld ligt vlak bij het centrum in een zeer rustige woonwijk.

3. Wild in Essen

Tussen de velden van boerderij De Schamhoeve creëerden de ­oprichters van Wild stap voor stap een bloemenzee, bestaande uit voorjaars- en zomerbloeiers. Steeds met een ‘(h)eerlijke bloemgarantie’: er wordt geteeld zonder chemicaliën of verwarmde serres. Van april tot oktober vind je er een gevarieerd bloemenaanbod. Je kan zelf komen plukken of een voorgemaakt boeket kopen dat toch een tikkeltje wild is. In de late herfst en winter kan je hier terecht voor eigen geteelde droogbloemen.

4. ’t Plukgeluk in Heverlee

Bij ’t Plukgeluk kan je wekelijks je eigen boeket biobloemen bij elkaar plukken. Je komt plukken wanneer je wilt, want het veld heeft geen vaste openingsuren. De weide vind je in de Abdijstraat in Heverlee, vlak bij het centrum van Leuven.

5. Ferm in Zemst

In Zemst kweken ze bij Ferm ‘blije bloemen’. Dit zijn bloemen die op een duurzame manier worden geteeld en onbespoten zijn. Zo behouden ze hun wilde en natuurlijke schoonheid. Je kan er ook groenten en kruiden vinden. Wie graag meer wil weten over eetbare bloemen en kruiden, kan bovendien een workshop bij Ferm volgen.

6. De Zoenebloem in Dilsen-Stokkem

De Zoenebloem is een pluktuin in de Maasvallei op de velden van Domein Ommersteyn in Limburg. Als kind bracht uitbaatster Tine uren door in de achtertuin en kon ze zich helemaal verliezen in het samenstellen van een eenvoudig grasboeket. Die ervaring wil ze doorgeven aan haar bezoekers.

Hoe werkt zo’n pluktuin? Voordat je vertrekt naar de plukweide, is het belangrijk om even op te zoeken of je nog benodigdheden moet meenemen. Zo verwachten ze bij de meeste plukweides dat je zelf een emmer, water en een snoeischaar meeneemt. Daarna kan je aan de slag: pluk zelf ­enkele bloemen die je leuk vindt. ­Gebruik daarvoor je snoeischaar of mesje. Meestal moet je per stengel of boeket betalen. De prijzen vind je vaak terug op de websites van de pluktuinen of staan geafficheerd op de locatie zelf. Hou er wel rekening mee dat er niet altijd iemand ter plekke is om je geld te ontvangen. Eerlijkheid is dus een van de basisprincipes van een plukweide: betaal altijd voor je zelfgeplukte boeket, zelfs al is er niemand aanwezig. Daarom is het ook aangewezen cash mee te nemen of je op voorhand te informeren over de betaalmogelijkheden.

Mooie bloemen verdienen een mooie vaas

Werk je met langere takken (zoals pampagras of bessentakken) in je boeket? Kies dan voor een vaas van zo’n 30 centimeter hoog. Zo zijn de lange stelen in balans met de grootte van je vaas.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in ‘Goed Gevoel’. Meer lezen? Het novembernummer ligt nu in de winkel.

