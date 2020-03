Gesponsorde inhoud Wil je je trap renoveren? Hou dan rekening met deze 4 uitdagingen Aangeboden door Upstairs

20 maart 2020

Je herkent je vast wel in een van deze scenario’s: je bent die oude versleten trap beu, hij past niet in je interieur, je bent uitgekeken op zijn saaie kleur, of – ergernis nummer één – wat kan je doen om dat gekraak tegen te gaan? We zetten een aantal uitdagingen waarvoor je komt te staan als je je trap wil aanpakken op een rij.

Uitdaging 1: Krakende trap

Liggen alle traptreden goed vast? Zijn ze niet beschadigd? Dan moet je het rechtopstaande vlakke bord dat de opening tussen twee treden dichtmaakt, goed nakijken. Het stootbord zet druk op de trede waardoor deze gaat kraken. Die druk kan veroorzaakt worden door slijtage, een hoge vochtigheid in je huis of temperatuurschommelingen (waardoor hout gaat ‘werken’), of wrijving tussen de treden.

Zo pak je dat aan

Zie je met het blote oog kieren in de stootborden? Verwijder dan eerst het vuil ertussen en vul de kiertjes op met houtlijm. Helpt dat niet of is je trap echt té versleten? Dan kan je best je trap laten renoveren door een professional.

Uitdaging 2: Nieuwe kleur voor je houten trap

Schuren en schilderen, het klinkt simpel, zeker als je een handige Harry of Harriet bent. Maar bedenk dat dit een heel tijdrovende klus is waar je al snel enkele weken werk aan hebt. Je kunt namelijk pas beginnen schilderen als je de ondergrond helemaal schoon hebt gemaakt.

Zo pak je het aan

Eerst moet je alle vuil, verf of vernis en restanten lijm (voor als je een trapmat had) verwijderen met afbijtmiddel en een plamuurmes. Dan moet je de trap grondig afschuren (met een schuurmachine of schuurblok en manueel voor de hoekjes), en dan pas kan het schilderen beginnen. Vergeet niet eerst een grondlaag aan te brengen en de treden om en om te schilderen, zodat je hem kunt blijven gebruiken.

Uitdaging 3: Volledige traprenovatie zonder kap- en breekwerk

Wees gerust, je hoeft je trap echt niet af te breken en naar het containerpark te brengen, als je op zoek bent naar een nieuwe look of je compleet versleten trap dringend wil vervangen. Denk eens aan trapbekleding! De grootste troef van trapbekleding is dat er geen hak- en breekwerk aan te pas komt.

Zo pak je het aan

De snelste en meest gebruikte methode om een trap te renoveren is de bestaande treden bekleden met valse treden. Overzettreden hebben een minimale dikte en zijn niet te onderscheiden van je originele trap. Een geroutineerde doe-het-zelver kan hier weg mee, maar voor een perfect resultaat plus een uitgebreid aanbod aan materialen – van hout over beton en natuursteen tot staal – is het een aanrader om een gespecialiseerde firma in de arm te nemen.

Uitdaging 4: Je trap in topconditie houden

Om je mooie, nieuwe trap in topconditie te houden, hou je best deze tips in het achterhoofd.

• Gebruik een deurmat: een trap kan makkelijk beschadigd raken, als er vuil, zoals grind of zand, onder schoenen blijft zitten. Door een deurmat bij je voordeur te leggen fiks je dit probleem.

• Bescherm je trap met trapmatjes of kies voor een traprenovatie met kras- en slijtvaste trapbekleding.

• Vermijd indien mogelijk om met schoenen, zeker schoenen met hakken, je trap op te gaan. Het vuil onder schoenen kan immers groeven geven, vooral in houten trappen.

Haal professionals in huis

Denk je eraan om je trap te laten renoveren en dit zonder hak- of breekwerk? Upstairs Traprenovatie is gespecialiseerd in traprenovatie, meestal klaar binnen één dag. Op upstairs.com vind je jouw gedroomde oplossing.