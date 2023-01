Wil je evenveel charisma hebben als Kate Middleton? Expert geeft tips: “Hou je hoofd schuin tijdens een gesprek”

Olivia Rodrigo en Meghan Markle zijn fan: dit is momenteel het populair­ste parfum (en zoveel kost een flesje)

Als er een parfum momenteel ultrapopulair is, dan is het de uniseks geur Baccarat Rouge 540 van Maison Francis Kurkdijan wel. Het flesje kreeg in 2021 al het label ‘parfum van het jaar’ en vliegt momenteel nog als een malle over de toonbank. Al betaal je er een erg stevige duit voor.

20 januari