Wil je afvallen? Flexibel vasten is de nieuwe trend Aiko van Hooijdonk

30 juli 2018

15u07

Bron: ad.nl 3 Nina Intermittent fasting is een vorm van vasten die groeit in populariteit. Mensen die het doen, willen afvallen of hun gezondheid verbeteren. Maar werkt het ook en wat zijn de risico's?

Bij intermittent fasting eet je niet meer op vaste tijdstippen verspreid over een dag, maar las je op een flexibele manier vastenperiodes in. Je kunt bijvoorbeeld om de dag eten, dus een dag vasten en de dag erop weer eten, maar wat je ook kunt doen is alleen eten in een tijdsbestek van vier tot acht uur lang. Het vasten moet in ieder geval steeds minimaal 12 uur duren. Het klinkt wellicht gewaagd, maar toch vindt deze methode van vasten veel aftrek.

Volgens het Nederlands Voedingscentrum kán deze vorm van vasten dan ook gunstige gezondheidseffecten hebben en effectief zijn voor gewichtsverlies. Hierdoor is deze methode erg in trek, maar ondanks de groeiende populariteit bestaan er toch nog twijfels over intermittent fasting. Er is te weinig onderzoek naar verricht. Gegevens over de langetermijneffecten op gezondheid en ziekterisico zijn nauwelijks voorhanden.

Risico's

Enkele risico's zijn al wel bekend zijn, zegt Jasper de Vries, woordvoerder van het Nederlands Voedingscentrum. "Op de korte en lange termijn kan intermittent fasting leiden tot vermoeidheid en slapheid. Dit komt waarschijnlijk door een tekort aan vitamine B12 en eiwitten en daarom is het ook belangrijk om je te laten voorlichten door een diëtist voordat je begint met intermittent fasting. Maar op de korte termijn kun je er zeker door afvallen.'' Hierbij is het wel zaak om in totaal minder calorieën binnen te krijgen dan je verbruikt.

Let wel op. Als je begint met intermittent fasting kun je het beste gaan sporten in je eetperiode of binnen een paar uur na je laatste maaltijd. Je lichaam is dan voorzien van voldoende glucose en glycogeen om je tijdens het sporten gewoon goed te voelen.

Tom Hardy

Als je dit eenmaal onder de knie hebt zou intermittent fasting de spiergroei stimuleren en vet verbranden. Vandaar dat deze methode van vasten erg in trek is in de fitness- en bodybuilding wereld. Beroemdheden als Ben Affleck en Tom Hardy zweren bij het afwisselend vasten om in vorm te komen voor hun rollen. Ook Fajah Lourens heeft toegegeven soms afwisselend te vasten en ze geeft verder aan dat je door één keer per week te vasten zelfs 500 tot 750 gram vet per week kunt verliezen.