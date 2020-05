Elke dag vers Gesponsorde inhoud Wij kraakten de code: deze kruidige vegan pitaburger overtuigt zelfs de grootste vleeseter

25 mei 2020

12u00 0

Een vettige hamburger is wauw, maar een gezonde hamburger die even lekker smaakt is nog wauw-er. Deze vegan pitaburger scoort: het kruidige sausje plus de gegrilde groenten garanderen dat niemand vlees mist.



Wat heb je nodig (voor 4 personen)

1 venkelknol

1 courgette

handvol veldsla

handvol muntblaadjes

handvol basilicumblaadjes

40 g amandelen

sap van 1/2 citroen

1/2 tl cayennepeper

1/2 tl garam massala

4 pitabroodjes

4 vegan burgers

100 g hummus

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Doe de munt, basilicum, amandelen, het citroensap en een scheut olijfolie in een blender en mix glad. Kruid met peper en zout. Zet koel.

2. Snij de venkel en courgette in dunne plakken. Schep de groenten om met 4 el olijfolie, peper en zout. Gril ze beetgaar op de barbecue of in een grillpan. Meng de cayennepeper en garam massala onder een scheutje olijfolie en bestrijk er beide kanten van de pitabroodjes mee. Gril ook de broodjes langs beide kanten goudbruin. Bestrijk de vegan burgers met olijfolie en leg ze mee op de barbecue. Keer ze na 4 minuten om en laat nog eens 4 minuten bakken.

3. Snij de pitabroodjes open. Besmeer 4 helften met de hummus, beleg met de gegrilde groenten, veldsla en een burger. Schep er een lepel van de kruidensaus op en sluit de pitabroodjes. Serveer meteen.

