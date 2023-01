Wie zich schaamt voor de zoveelste aflevering ‘Friends’ is mis. Dat maakt je net gelukkig

Tijdens de lunch een aflevering van ‘Friends’? Voor het slapengaan een herhaling van ‘F.C. De Kampioenen’? Of als ontspanning naar ‘The Office’ kijken? Het lijkt of we onze favoriete serie nooit beu worden. Voor wie al jaren vasthoudt aan hetzelfde programma is er goed nieuws: het bevordert ons mentale welzijn. Mijn gedacht!

Keer op keer op keer dezelfde tv-programma’s herbekijken? Comfortwatch, heet het. En volgens de Amerikaanse professor in de cognitieve psychologie Robert N. Kraft aan de Otterbein University in Ohio is dat een goede zaak. Want kijken naar iets wat vertrouwd voelt, biedt troost en geeft een gevoel van controle. We voelen ons verbonden met ons verleden.

True crime of een geluksshot?

De professor maakt de vergelijking met ‘true crime’-series. Hoewel die tegenwoordig enorm in trek zijn, bestaat de kans dat je de voorkeur geeft aan een oude aflevering van ‘New Girl’. En dat valt makkelijk te verklaren. “We weten hoe de afleveringen eindigen en nog belangrijker, hoe we ons zullen voelen wanneer ze eindigen”, vertelt Kraft aan het tijdschrift Psychology Today.

Quote Door herhaalde­lijk te kijken naar dezelfde show, voelen we ons meer gehecht en gaan we er ook meer van houden. Robert N. Kraft, professor in de cognitieve psychologie

Wie een geluksshot kan gebruiken, zal dus eerder voor zijn favoriete vakantiefilm gaan. “Net omdat we weten dat we daarvan gelukkiger zullen worden, we kennen het effect.”

Nostalgie blijft in

Maar er zijn nog psychologische verklaringen. Zo werkt een vleugje nostalgie heel therapeutisch. Vertrouwde personages en scènes hebben een positieve invloed op onze hersenen. Hersenen doen namelijk aan emotionele regulering: er zijn positieve emoties verbonden aan nostalgie, maar tegelijk ook een gemis en verlangen. Die tweestrijd zorgt ervoor dat onze hersenen de positieve en negatieve gevoelens in evenwicht brengen, wat een rustgevend effect heeft op onze emotionele toestand.

Volledig scherm © Getty Images

Dan is er nog ‘het blootstellingseffect’. Volgens Kraft vinden we programma’s leuker simpelweg wanneer we er aan worden blootgesteld. Denk aan een liedje dat je pas leuk gaat vinden nadat het plat wordt gedraaid op de radio. “Door herhaaldelijk te kijken naar dezelfde show, voelen we ons meer gehecht en gaan we er ook meer van houden”, zegt professor Kraft. Dus neen, urenlang naar hetzelfde kijken verveelt ons niet, maar doet net het tegenovergestelde.

Geen zin in hard labeur

En dan is er nog het ‘principe van de minste inspanning’. Het principe stelt dat als we bekend zijn met een verhaal, onze geest zich meer kan relaxen. Kijken naar een show die je kent, vraagt minder cognitieve inspanning, dat is logisch. Wie na een lange dag werken thuiskomt, heeft behoefte aan zo’n hersenloze ontspanning.

Weet jij al wat het wordt vanavond? Voor je mentale gezondheid raden we toch een alom bekende aflevering ‘Friends’ aan.

Lees ook: