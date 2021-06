“Wie zich beschermt, vertoont 24 procent minder tekenen van huidveroudering.” Met dit zonneplan bescherm je je huid als je buitenkomt

De zon wordt al sinds het begin der tijden aanbeden. Als brenger van licht en warmte, als schenker van leven, en - anno 2021 - als reden dat we eindelijk ons sociaal leven van onder het stof kunnen halen. De zon doet ons herleven. Omdat we op zo’n terrasje eindelijk eens iets anders kunnen bestellen dan de zoveelste take-out koffie. Omdat we op het doorsnee tuinfeest eindelijk eens tegen tien andere gezichten kunnen palaveren. De psychosociale impact van de zon is enorm, bevestigt psychologe Liesbeth Saerens. Zéker in tijden van corona. “De zonnestralen lokken ons naar buiten: we zien meer mensen en genieten des te intenser van het samenzijn. Bovendien associëren we de zon onbewust met vakantie, waardoor we ons ontspannen en opgewekt voelen.”