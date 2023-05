Wie worstelt met angst kan nu gratis online therapie volgen

Je hart klopt sneller, je ademhaling wordt haastig, je handen gaan zweten. Maar liefst een op de vijf Belgen heeft last van ernstige stress of angst en dat maakt van angstklachten het meest voorkomende psychische probleem in ons land. Nieuwe en gratis (!) therapie wil dat aanpakken.

Het overkomt iets meer vrouwen (23 procent) dan mannen (15 procent). En meer jongvolwassenen (30 procent) dan vijftigplussers (16 procent). Ben je alleenstaand, werkloos, lager opgeleid of leef je van een invaliditeitsuitkering, dan is de kans ook een pak groter dat je ermee worstelt.

Geen rust. Veel stress. Zelden zorgeloos uitblazen. Angstklachten treffen meer Belgen dan je denkt, tonen cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dus misschien treffen ze ook jou, of in elk geval een geliefde. Wellicht ken je iemand die kalmeer- of slaappillen neemt? Benzodiazepines zijn geliefde middelen van artsen om angst- en stressklachten langdurig te behandelen. Een op de vijf Belgen krijgt ze voorgeschreven, ook al zijn ze vrij verslavend en kunnen ze het probleem nog verergeren. Bij jongeren stijgt het gebruik zelfs.

Deze zelftest kan je zeggen of jij ook met angstklachten worstelt

Het zijn alarmsignalen die ervoor zorgden dat Angsthulp.be het levenslicht zag. Experts in mentale gezondheid creëerden de website met steun van de Vlaamse overheid. Het platform moet dienst kunnen doen als een soort online therapeut voor alle Belgen die met hun angstklachten blijven zitten. Twijfel je nog of jij zelf zo iemand bent, dan is er ook een zelftest.

Quote Andere mensen hebben lichamelij­ke spannings­klach­ten: spierpijn, hoofdpijn, maagpijn. Zij hebben niet door dat dat door hun angst komt. Professor klinische psychologie Patrick Luyten (KUL)

“Bij angst denken de meesten aan de typische paniekaanvallen”, zegt professor klinische psychologie Patrick Luyten (KUL) die aan het platform meewerkte. “Die waarbij je plots begint te hyperventileren of je het gevoel krijgt dat je een hartaanval hebt. Maar veel vaker komt angst met vage klachten.”

Volledig scherm © Getty Images

“Je kan een knagend gevoel van onrust of spanning hebben of ’s nachts wakker liggen omdat je te veel piekert. Of misschien voel je je constant gestresseerd, bang dat er iets slecht gaat gebeuren of neerslachtig, als bij een depressie. Andere mensen hebben dan weer lichamelijke spanningsklachten: spierpijn, hoofdpijn, maagpijn. Zij hebben vaak niet door dat dat door hun angst komt. De symptomen komen in veel gedaantes. Dat maakt het ook moeilijk voor mensen om hulp te zoeken.”

Precies daarom bestaat Angsthulp nu. Om die Belgen die twijfelen of zich schamen om de stap naar therapie te zetten, te helpen. Want ja, therapie kan duur zijn, confronterend of nog taboe en komt vaak met lange wachtlijsten. Na de zelftest, die je helder informeert over de klachten die je al dan niet hebt, kan je op het platform kiezen voor twee hulpmiddelen: als je mildere klachten hebt, is dat online zelfhulp.

Quote De behande­lings­prin­ci­pes zijn dezelfde als bij een ‘echte’ psycholoog. En ook wetenschap­pe­lijk bewezen effectief Professor klinische psychologie Patrick Luyten (KUL)

“Daarbij volg je modules rond thema’s: van piekergedrag en hoe je ermee omgaat tot wat er aan de bron ligt van je angst en hoe je daarop inwerkt. Je kan die modules op eigen tempo volgen of binnen het voorbeeldtraject van een module per week. Reken op twee, drie uur werk per module”, zegt Luyten. “Zo’n 5 tot 15 procent van wie klachten heeft, doet het heel goed met die zelfhulp, weten we.”

Heb je ernstigere angstklachten volgens de zelftest, dan kies je beter voor de gratis online begeleiding door een professional. “Dan volg je een programma van twaalf weken, met elke week een chatsessie met een therapeut. Je werkt ook thuis aan oefeningen, maar hebt wel die vaste afspraak. We weten uit onderzoek dat een grote groep mensen daar heel erg bij gebaat zijn.”

Zijn je klachten nog ernstiger of heb je niet voldoende met 12 weken begeleiding, dan wijst het platform je door naar gepaste verdere hulpverlening.

Eerdere zelfhulpwebsites rond depressie of alcohol ontvingen al 10 miljoen bezoekers samen

Zo krijg je via het platform heel vergelijkbare hulp als wanneer je naar een ‘echte’ psycholoog zou gaan, zegt Luyten. “De behandelprincipes zijn dezelfde. En ook wetenschappelijk bewezen effectief.”

Quote We merken dat heel veel mensen een zelftest doen, die vaak een wa­ke-up­call is. Professor klinische psychologie Patrick Luyten (KUL)

Over je data hoef je je geen zorgen te maken, zegt de prof. “Alles is anoniem en de website is aan de strengste normen rond privacy onderhevig. Plus, alle psychologen hebben hun beroepsgeheim.” Wie een sociale factor mist, kan op het bijbehorende (anonieme) forum met lotgenoten in contact komen.

Volledig scherm © Getty Images/Maskot

Het initiatief zou veel Belgen moeten kunnen helpen, gelooft het team. Eerder al creëerden ze samen met de Vlaamse overheid Depressiehulp, Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp, platformen die samen al 10 miljoen bezoekers ontvingen en volgens dezelfde principes werken. “Voor Depressiehulp halen we 30.000 unieke bezoekers per maand. Voor Alcoholhulp 80.000”, vertelt Luyten.

“We merken dat heel veel mensen een zelftest doen, die vaak een wake-upcall is waardoor ze de zelfhulp starten of een van onze centra opzoeken. En we merken dat we qua geholpen patiënten vergelijkbare cijfers halen als de klassieke face-to-facetherapie. Dit is geen druppel op een hete plaat.”

Doe de zelftest of lees meer op Angsthulp.be.

Lees ook: