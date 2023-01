Wie werkt er het hardst: vrouwen of mannen? Deze studie geeft antwoord

Als we terugkeren in de tijd van de jagers-verzamelaars zien we dat mannen de jacht voor hun rekening namen en vrouwen de verzamelaars waren. De mannen deden het harde labeur en liepen veel verder. Maar is dat door de jaren heen ook zo gebleven?

Daarvoor werd een onderzoek uitgezet op het platteland van China. De onderzoekers wilden meer informatie over welke factoren eigenlijk bepalen wie het hardst werkt in het huishouden en waarom. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. Ze werpen licht op de genderverdeling van werk in verschillende soorten samenlevingen.

Een blik op de wereld

De meerderheid van de volwassen zijn getrouwd. In een huwelijk zou je een gelijke verdeling kunnen verwachten, al gaat die vlieger zeker niet overal op. De studie keek naar alle vormen van een heteroseksueel huwelijk. De vorm die we in onze Westerse wereld het beste kennen? Beide partners die het ouderlijk huis verlaten en zelf een eigen stekje zoeken.

Maar er zijn ook koppels die bij de familie van de man gaan wonen. Dat heet ‘patrilokaliteit’. Ook omgekeerd: de vrouw blijft bij haar ouders wonen en haar mannelijke partner trekt bij hen in. Al is dat laatste vrij zeldzaam. Net als ‘duolokaliteit’, waar geen van beiden hun ouderlijk huis verlaat en de man en vrouw dus gewoon apart wonen.

De studie richtte zich op plattelandsdorpen in Tibetaanse grensgebieden. Daar zijn alle vier de huwelijksvormen aanwezig. Er werden 500 mensen uit landbouw- en herdersgroepen geïnterviewd over hoe zij hun huwelijk indelen. En de deelnemers kregen een Fitbit: op die manier konden de onderzoekers écht achterhalen wie nu het hardst werkt. Voorsmaakje: Mannen in ‘duolokaliteit’ en ‘patrilokaliteit’ werken veel minder hard dan vrouwen.

Een vrouw kan niet stilzitten

De Fitbit liegt er niet om. Vrouwen zetten gemiddeld iets meer dan 12.000 stappen per dag, terwijl dat bij mannen iets meer dan 9.000 stappen waren. Mannen spendeerden meer tijd aan sociale activiteiten, hingen gewoon wat rond of namen tussendoor vaker rust.

Volledig scherm © ThinkStock

De vrouwen in de studie zaten dus minder vaak stil. De studie ontdekte dat vrouwen harder en intensiever werken dan mannen in alle bevolkingsgroepen. Verder keken de onderzoekers ook nog naar de verschillende soorten huwelijken. Wie zijn ouderlijk huis verlaat, ervaart meer werkdruk.

Zowel mannen als voor vrouwen die niet meer op hulp van verwanten kunnen rekenen en hun eigen stekje hebben, moeten dus harder werken. En toch waren het in deze studie de vrouwen die extra benadeeld werden met meer werkdruk dan hun man. Volgens dit onderzoek kwam een gelijke werkverdeling alleen maar voor bij de deelnemers die bij de ouders van de vrouw introkken. Maar zeg nu eerlijk, overweeg jij om bij je (schoon)moeder in te wonen?

In ons land wél meer gelijkheid

Wat het onderzoek dan wel hoopt te duiden met deze specifieke bevindingen? “De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft bestaan.”, zeggen de onderzoekers. “Deze studie heeft vanuit een evolutionair perspectief bekeken waarom dat zo is.”

Maar onze samenleving verandert. Vrouwen en mannen blijven niet thuiswonen. Er is meer rijkdom, een betere opleiding en grote autonomie. In stedelijke en industriële samenlevingen zien we dus dat mannen steeds meer taken op zich nemen. Al blijft erop wereldvlak nog werk aan de winkel.

