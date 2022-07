Is seks met je ex een goed idee? “Zodra we single zijn en er weer contact is, escaleert het vrijwel meteen”

Het was smullen in ‘Thuis’, deze week. Rosa en Waldek – ooit elkaars geliefden, nu elkaars beste vrienden – deelden een innige kus. De vaste soapkijker zat erbij en keek ernaar. Maar is zo’n passionele reünie met je ex een goed idee? “De seks is met niemand beter”, getuigen Jasper (28) en Linde (29), ex-geliefden in het echt. “Het is bekend terrein”, zegt ook klinisch seksuoloog Wim Slabbinck. Al waarschuwt hij toch voor valkuilen.

23 juni