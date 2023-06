Wie luxe wilt uitstralen, kiest het best voor een onopvallende, simpele handtas

Telkens klaarwak­ker door het vroege ochtend­licht? Zo doorbreek je dat patroon volgens 2 slaapexper­ten

Lig jij tegenwoordig in alle vroegte al wakker door de eerste zonnestralen die in je kamer binnenvallen? En kan je dan niet meer slapen? Het is een bekend zomers fenomeen. Een slaapexperte en somnoloog vertellen hoe je dat vervelende patroon doorbreekt en toch genoeg slaap krijgt. “Dit is de grootste fout die je kan maken.”