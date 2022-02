Wie hip wil zijn, draagt tegenwoordig maar beter parels. “Onder jonge generaties hebben ze een nieuw imago”

Jobat Steeds meer werknemers stappen op: vijf belangrij­ke redenen voor ontslag

Net zoals de Verenigde Staten, krijgt ook onze Belgische arbeidsmarkt een ontslaggolf over zich heen. Nadat werkgevers en werknemers bij het uitbreken van de coronacrisis in 2020 een afwachtende houding aannamen, kwam de jobmarkt het afgelopen jaar opnieuw volop in beweging. Opmerkelijk is dat het nu steeds vaker de werknemer is die besluit op te stappen. Jobat.be onderzoekt wat er aan de basis ligt.

10:53