Wie hip wil wonen, verft nu alles in deze ene kleur. “Het heeft een kalmerend effect op me”

Wie dit voorjaar thuis voor een nieuw likje verf gaat, kan er niet naast kijken. De kleur ‘greige' is hyperpopulair, ook al kan je het met moeite een ‘kleur’ noemen. “Plafonds, muren, deuren: alles moet eraan geloven”, klinkt het bij interieurarchitecten. Waarom zijn we plots zo aangetrokken tot het banale tintje? Hint: de portemonnee speelt weer mee.

Wanneer je grijs en beige combineert, krijg je ‘greige’, de kleur die steeds vaker opduikt in onze huizen. Niet alleen op de muren: écht overal. Denk aan plafonds, deuren, gordijnen, maar ook in de verlichting, het meubilair en in accessoires trekken interieurspecialisten de kleur door. Greige is overduidelijk het nieuwe wit. Een basiskleur die je overal kunt toepassen.

Volledig scherm Interieurarchitecte Loraine Loos. © niccola.be

We kloppen aan bij interieurarchitect Loraine Loos (29) van De Stijlfabriek. Zij helpt mensen op weg naar hun droominterieur en merkt een ware ommekeer in haar projecten. Loraine: “Anderhalf jaar geleden zette ik nog ral9016 of ral9010 (witte tinten, red.) op de muren en plafonds, vandaag stop ik overal greige in mijn ontwerpen.” En met ‘overal’ bedoelt ze echt overal. “Plafonds, muren, deuren, alles moet eraan geloven.”

“Greige combineert het beste van twee werelden: het koele karakter van grijs met de warmte van beige”, zegt Loraine. Hierdoor ontstaat een zachte en neutrale wit-grijs-bruine tint die je als basiskleur kan gebruiken in elke ruimte van je huis. Je creëert meer rust en kan de kleur makkelijk met andere kleuren combineren.”

Volledig scherm © Britt Van Namen

“Combineer hem bijvoorbeeld met andere natuurlijke kleuren, zoals olijfgroen, om de warmte te bewaren. Wil je het wat koeler? Kies dan voor koele kleuren als muntgroen. Probeer alle grote elementen licht te houden en breng kleur in kleinere accessoires zoals kussens, poefs en kleine tafels.”

De greige trend is zelfs goed voor je portemonnee

“De opkomst van greige link ik aan de pandemie”, zegt Loraine. “Iedereen wil ontkomen aan de drukte. Eerst zaten we met z’n allen thuis en nu heeft iedereen weer een overvolle agenda. Daarom gaan we met z’n allen op zoek naar natuurlijke materialen en rustige tinten voor een knusser en gezelliger interieur. Wanneer we thuiskomen willen we vooral een plek zonder stress en prikkels.”

Zin om er zelf aan te beginnen? Greige is niet zo moeilijk te integreren in je eigen interieur. “Het is budgetproof, want je schildert alles in dezelfde kleur”, zegt Loraine. “En je kan gewoon schilderen zonder deuren en plafonds af te plakken. Handig!”

“Mijn gouden tip voor de rest van je interieur? Investeer in duurder materiaal als het op je zetel, je tapijt of je gordijnen aankomt en vul aan met trendy goedkopere accessoires en losse stukken. Met greige in je interieur kan je toch niets mis doen.”

Trendwatcher Hilde Francq: “Veel mensen zijn bang om felle kleuren te gebruiken”

Volledig scherm Hilde Francq. © rv

Waarom is de kleur zo populair? Hilde Francq is een trend- en colorwatcher. Met haar bedrijf Francq Colors geeft ze klanten advies over trends en kleuren. “Greige is al een tijd populair omdat het zo’n neutrale tint is. De combinatie van het koele grijs en het warme beige doet denken aan geborgenheid en zekerheid. Daarom gebruiken mensen de kleur vooral in slaapkamers, woonkamers en badkamers.”

“De kleur creëert misschien wel de rust waar we allemaal naar op zoek zijn. Ik merk ook dat veel mensen gewoon bang zijn om veel felle kleuren te gebruiken.”

Interieurvormgever Hadewig Lateur: “Binnen ‘soft minimalism’ is greige de hoofdkleur”

Volledig scherm Hadewig Lateur. © Stéphane Migeotte

“Mijn liefde voor greige en voor natuurlijke materialen komt uit Scandinavië”, zegt Hadewig Lateur (38), interieurvormgever bij Studio Styl. “Ik houd niet van te veel kleur en afleiding in huis. Geef mij maar één mooi geheel. Ik ben grote fan van soft minimalism, een woonstijl waarin greige de hoofdkleur is. Een interieur mag dan wat strakker en zonder te veel accessoires en poespas. Wanneer alle lijnen, kleuren en tinten op elkaar zijn afgestemd, ben ik gelukkig.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een aantal jaren geleden kocht Hadewig samen met haar man een bungalow uit de jaren 80 en die renoveerden ze helemaal in die soft minimalistische stijl, met greige in de hoofdrol. “Greige heeft een kalmerend effect op mij. Mijn leven als zelfstandige en mama van twee is al zo hectisch. Als ik dan thuiskom in een zen huis, dan ben ik blij dat we voor deze kleur gekozen hebben en geniet ik.”

Interieurarchitecte Britt Van Namen: “Met greige kan ik alle kanten uit”

Volledig scherm Britt Van Namen. © rv

Dat greige een blijvertje is, merkt ook interieurarchitect Britt Van Namen. “Woongenot, zachtheid en luxe. Zowel thuis als bij klanten streef ik daarnaar, en greige is dé kleur waarmee ik het liefste werk om dat te bekomen. Greige is tijdloos en zacht en ik kan er alle kanten mee uit.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Net zoals wit en grijs in verschillende tinten bestaat, zijn er ook 101 verschillende tinten greige. “Ik houd ervan om te werken met alle mogelijke varianten en structuren van de kleur greige. Gebruik je een lichtere tint, dan krijg je een rustgevend effect. Neem je een donkere variant, dan ziet het er allemaal wat intenser uit”, zet Britt. “Klassiek schilderen is passé, vandaag schilderen we alles in dezelfde kleur. Zelfs het plafond schilderen we mee. Maar we gaan dan wel schilderen met imperfecte structuren en gebruiken bijvoorbeeld een kalktechniek.”

Lees ook: