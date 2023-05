Wie er chic en rijk wil uitzien doet dat nu zo subtiel mogelijk. Hieraan herken je ‘quiet luxury’

De afgelopen jaren hebben celebs en influencers zo veel en zo open mogelijk hun rijkdom getoond. Dat uitte zich vaak in designerkleding oftewel logo’s, logo’s en .... zeiden we al logo’s? Daar komt anno 2023 een einde aan. Hoewel luxe altijd al belangrijk is geweest in modeland, krijgt die nu een heel andere invulling.

De ‘logomania’ deed volgens sommigen flink afbreuk aan de betekenis van het woord ‘luxe’: zij stelden dat overdaad net het compleet tegenovergestelde is van chic en exclusief. Daarom is het nu bij ‘quiet luxury’ de bedoeling dat je je rijkdom maar bescheiden laat doorschemeren.

Geen logo’s meer dus, maar wat draag je dan wel als je er chic en rijk wil uitzien? Bij quiet luxury is het vooral zaak om bewuste kledingkeuzes te maken. Naast duurzaamheid op kop zijn ook juiste materialen en kleuren belangrijk. Zo kies je voor ingetogen kleuren zoals wit, zwart, beige of lichte pasteltinten en ga je voor de meeste luxueuze en degelijke stoffen.

De kasjmieren trui is bijvoorbeeld helemaal terug. Maar ook kwalitatieve blazers en klassiek lederen handtassen zijn een absolute must. Altijd items met een flink prijskaartje, maar — en dat is waar het allemaal om draait — dat zie je dan weer alleen als je een echte kenner bent.

Volledig scherm Actrice Gwyneth Paltrow kleedde zich in ‘quiet luxury’ op haar juridisch proces. © AP

Bovendien is het ook de stijl die actrice Gwyneth Paltrow droeg tijdens haar proces naar aanleiding van een ski-ongeval in 2016. Door zich sober te kleden in lange broeken en deftige blouses, heel anders dan de galajurken die we van haar gewend zijn, toonde ze zich volgens onze modekenner David Devriendt respectvol en dat kwam haar geloofwaardigheid ten goede.

1. De meest luxueuze tint? Kijk naar de Britse royals

Waar anders haal je de beste inspiratie voor een bescheiden luxueuze uitstraling? Op de kroning van de kersverse koning Charles doste menig gast zich uit in de kleur die volgens sommigen het meest synoniem staat voor stille luxe: botergeel.

Onder meer Finnegan Biden, de kleindochter van first lady Jill Biden, en Pippa Middleton, zus van prinses Kate, kozen voor een botergele jurk. De kleur is ideaal voor quiet luxury, omdat ze ingetogen is en zo veel verschillende huidtinten en haarkleuren complimenteert.

Volledig scherm Finnegan Biden (uiterst links) en Pippa Middleton (rechts) in een botergele jurk. © Getty Images

2. Een chic ‘kartonnen zakske’ van Bottega Veneta

Als je op zoek bent naar een merk dat vaak quiet luxury uitstraalt, moet je bij Bottega Veneta zijn. Het merk staat bekend om haar Italiaanse handtassen en bracht onlangs een luxe, lederen versie van — jawel — een kartonnen zakje voor 2.000 euro op de markt.

Ook hun Sardine Bag, geliefd bij topmodel Kendall Jenner, valt onder quiet luxury. De tas heeft een elegant ontwerp en wordt gemaakt van kwalitatieve en duurzame materialen.

Volledig scherm Bottega Venta Classic Grocery Bag en Sardine Bag. © Getty Images

3. Kasjmieren truien

Naast Bottega Veneta zijn er nog andere merken die pure luxe uitstralen. Designermerken Jill Sander en Khaite staan bekend om hun duurzame ontwerpen van kwaliteitsvolle stoffen. Een kasjmieren trui uit een van hun collecties kost al gauw 1000 euro, maar het is wel hét kledingstuk voor de old money-vibe.

Volledig scherm Beige kasjmieren trui van Khaite en grijze kasjmieren trui van Jill Sanders. © Getty Images

4. Geen minimalisme, wel grote silhouetten

Quiet luxury mag je niet verwarren met minimalisme. In tegendeel, grote silhouetten zijn een absolute must voor de look. Denk daarbij aan grote blazers met schoudervullingen of opvallend bloezende overhemden.

Volledig scherm Dramatische Balmain-blazer en influencer Simone Adams in een witte blouse. © Getty Images

