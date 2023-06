Wie een strakkere huid en kin wil boekt nu de ‘facelift du moment’, zónder chirurgie. “Duurt 30 minuutjes”

Meer dan 1 op de 3 vrouwen krijgt met dit gênant probleem te maken. “Op geen enkele leeftijd is het normaal”

“Veel vrouwen plassen verkeerd.” Ongewenste druppels in het ondergoed: het overkomt bijna 1 op de 2 vrouwen. Dat zijn er véél, zegt professor urologie Stefan De Wachter, en het maakt niet uit of ze dertig of zestig zijn. De arts deelt zeven eyeopeners over de courante kwaal, want je hebt meer dan je denkt zelf in de hand. “Zeven op de tien vrouwen zijn geholpen met deze therapie. Vaak al na één sessie.”