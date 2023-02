Wetsvoorstel voor gratis spiraaltje: zoveel kost anticonceptie momenteel

CD&V wil spiraaltje gratis maken na abortus (en goedkoper voor alle vrouwen): “We zien dat eerste abortus vaak gevolgd wordt door een tweede”

CD&V-parlementslid Els Van Hoof dient een wetsvoorstel in om het spiraaltje gratis te maken voor vrouwen die een abortus achter de rug hebben. Tegelijk wil ze het ook goedkoper maken voor alle vrouwen. “Als we ongewenste zwangerschappen en zwangerschapsafbrekingen willen voorkomen, is het cruciaal dat we financiële drempels wegwerken.”