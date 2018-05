Wetenschappers zijn verrast door eigen onderzoek: Eurovisiesongfestival maakt mensen gelukkig Liesbeth De Corte

12 mei 2018

17u17

Bron: The Independent 3 Nina Onze eigenste Sennek heeft de finale in Lissabon jammer genoeg niet gehaald, en dat is blijkbaar niet zo’n goed nieuws voor ons Belgen. Want volgens een nieuwe studie zijn inwoners van landen die deelnemen aan het Eurovisiesongfestival meer geneigd om het leven door een roze bril te bekijken dan mensen uit landen die uit de wedstrijd gekieperd zijn. Oh oh...

Onderzoekers van Imperial College London hebben tussen 2009 en 2015 maar liefst 160.000 mensen ondervraagd uit 33 Europese landen. Elk jaar vond de enquête plaats tijdens de periode van het Songfestival. Eerder voor de grap bekeken ze of de wedstrijd een invloed had op de levensvreugde, en tot hun grote verrassing was dit wel degelijk het geval. Dat schrijven ze in het gerenommeerde vakblad BMC Public Health.

Inwoners van landen die deelnemen aan het Songfestival zijn blijkbaar gelukkiger en meer tevreden met hun leven dan mensen uit landen die niet meedoen. Bovendien worden er ook minder zelfmoorden gepleegd in landen die deelnemen. Vreemd, toch? Om het nog wat gekker te maken: als een land goed scoort, zijn de inwoners ook ietwat gelukkiger dan diegenen uit landen die slecht scoren. Toch is er nog een lichtpuntje voor ons: mensen uit landen die al vroeg uit de wedstrijd vallen, zijn wél meer in hun nopjes dan inwoners van landen die simpelweg niet deelnemen.

"Het was maar een mopje"

“Het begon eigenlijk als een mop”, reageert hoofdonderzoeker Filippos Filippidis. Eerlijk is eerlijk: deze naam deed ons serieus twijfelen of dit onderzoek wel écht was uitgevoerd en of het niet allemaal een grapje was. Maar neen, een korte research op het wereldwijde web leert ons dat de man les geeft aan de School of Public Health en dat hij mee aan het hoofd staat van het Imperal College’s Master of Public Health.

“Onze job bestaat er uit om te checken of het beleid of een economie de levensstijl en gezondheid van mensen beïnvloedt. En op een bepaald moment vroegen we ons al lachend af of een groot evenement zoals het Eurovisiesongfestival misschien ook een effect kon hebben. We waren echt verrast dat er wel degelijk een link bestaat.”

Op zich, als je er even bij nadenkt, is het ook niet zo ontzettend vreemd. Eerdere studies hebben al aangetoond dat nationale evenementen zoals grote sportwedstrijden het humeur van mensen en de productiviteit een boost kunnen geven. De wetenschappers besluiten dat er meer onderzoek moet uitgevoerd worden naar dit fenomeen, maar dat het “interessant is om te zien hoe de wetenschap onverwachte vragen kan beantwoorden”.