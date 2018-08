Wetenschappers waarschuwen: schrap koolhydraten niet helemaal Aiko van Hooijdonk

17 augustus 2018

14u04

Langer leven? Volgens een nieuwe studie doe je er dan goed aan om wel koolhydraten te eten, maar met mate. Niet te veel brood, pasta en rijst maar ook niet te weinig, want dat kan volgens het onderzoek óók leiden tot eerder overlijden.

Voor het onderzoek werden de gegevens van bijna 15.500 Amerikaanse volwassenen van middelbare leeftijd geanalyseerd. De deelnemers werden circa 25 jaar lang gevolgd. Zij vulden aan het begin van het onderzoek en na 6 jaar een uitgebreide dieetvragenlijst in. Bij het analyseren van de data werd rekening gehouden met leefstijlfactoren, bijvoorbeeld of een deelnemer rookt of niet.

De onderzoekers, die hun resultaten publiceerden in The Lancet Public Health, concluderen dat er een link is tussen de inname van koolhydraten en sterfte. Mensen die ongeveer de helft van hun totale hoeveelheid calorieën uit koolhydraten halen, hebben een lager risico op vroege sterfte dan personen die een dieet volgen met veel of juist helemaal zonder koolhydraten.

Maar het luistert nauw. Vooral mensen die meer dan 70 procent of minder dan 40 procent van hun calorieën uit koolhydraten halen, hadden een hoger risico op vroege sterfte.

40 tot 70 procent energie

Deze bevindingen zijn in lijn met advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Die geeft al jaren aan dat wie gezond wil eten, 40 tot 70 procent van zijn energie uit koolhydraten haalt.

De studie geeft ook enkele mogelijke verklaringen voor de conclusie. De groep die meer dan 70 procent van zijn calorieën uit koolhydraten haalt, consumeert grote hoeveelheden geraffineerde koolhydraten (denk aan chips, koek en taart). Deze voedingsmiddelen hebben niet veel voedingswaarde en kunnen nadelige gevolgen hebben voor het gewicht en de gezondheid.

Hiertegenover staat de groep die minder dan 40 procent van zijn calorieën uit koolhydraten haalt. Deze groep grijpt vaker naar vlees en zuivelproducten en dit vergroot het risico op hartaandoeningen.



Voor de mensen die minder koolhydraten willen consumeren, hebben de onderzoekers nog wel een advies. Wie koolhydraten vervangt door bonen, noten en zaden, riskeert niet het risico op vroege sterfte.