Wetenschappers ontdekken manier om plastic om te zetten tot cosmetica Nele Annemans

18 november 2019

13u52

Uit een studie die eerder dit jaar verscheen bleek dat we tot vijf gram plastic per week kunnen binnenkrijgen. Dat is het equivalent van een bankkaart. Bovendien is de hoeveelheid plastic in zeeën en oceanen enorm toegenomen sinds de eeuwwisseling. Milieuorganisaties roepen dan ook op ons plasticverbruik te verminderen en wetenschappers vonden nu een verrassende manier om dat te doen.

Veel milieuactivisten en onderzoekers waarschuwen voor de gevaren van microplastics. Ze zitten in ons water, kleding en soms ook in onze voeding. Hoewel het moeilijk is om ze volledig uit te roeien, zoeken velen manieren om het plasticverbruik te verminderen. Niet alleen voor voor onze eigen gezondheid, maar ook om het milieu te beschermen.

En uit een nieuwe studie blijkt nu dat het mogelijk is om ons plasticverbruik te verminderen met ... plastic. Ja, dat lees je goed. Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontdekt om plastic van een lage kwaliteit en dat eenmalig gebruikt wordt om te zetten tot hoogwaardige vloeibare producten zoals motoroliën, detergenten en zelfs cosmetica.

In de studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ACS Central Science, staat te lezen dat de wetenschappers een katalysator gebruiken die - onder gematigde druk en temperatuur - het plastic transformeert in hoogwaardige commerciële producten.

Hoewel het opnieuw verwerken van plastic geen nieuwe uitvinding is, is deze methode wel erg innovatief. Ervoor werd plastic meestal gesmolten tot een gerecycled product dat er of niet zo mooi of niet zo sterk uitzag. Door deze techniek te gebruiken, worden niet alleen producten van hogere kwaliteit gemaakt, maar blijft er ook veel minder afval achter. Bij traditionele recyclingmethoden kunnen tijdens het proces immers nog altijd broeikasgassen of giftige bijproducten vrijkomen.