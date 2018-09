Wetenschappelijk bewezen: ochtendseks maakt je productiever Nele Annemans

04 september 2018

07u49

Bron: Bustle 5 Nina Toegegeven, op een dinsdagochtend, net als de septemberrush begonnen is, is een stomende vrijpartij waarschijnlijk het laatste waar je aan denkt. Toch is seks een érg goede reden om 's morgens wat minder lang te snoozen. Uit onderzoek van Mattress Advisor, een website met tal van tips voor een betere nachtrust, blijkt namelijk dat een ochtendlijk partijtje vrijen je overdag een pak productiever maakt.

Mattress Advisor ondervroeg bijna 1.000 koppels over hun ochtendroutines en hun productiviteit overdag. Wat bleek? Op hun meest productieve dagen hadden ze - nog voordat ze hun tanden hadden gepoetst - gevreeën met hun partner. Zo zeiden 53 procent van de mannen en 45 procent van de vrouwen dat ochtendseks hen productiever maakte. 33 procent van de mannen en 43 procent van de vrouwen merkten geen verandering op. 7 procent van de mannen en 12 procent van de vrouwen zeiden dan weer dat ochtendseks hen net minder productief maakte.

Mannen willen 's morgens ook meer van hun slaap opofferen voor een vrijpartij dan vrouwen (41,5 tegenover 30,7 minuten). Maar er bestaat misschien wel een gulden middenweg. Zo kan je wat sleutelen in je ochtendroutine zodat je wel nog altijd voldoende nachtrust hebt, maar ook kan genieten van een intiem ochtendmoment. De activiteiten die mensen het meest verkiezen boven ochtendseks zijn: tandenpoetsen (57 procent), slapen (55 procent), douchen (54 procent) en ontbijten (51 procent). En ja, we kunnen ons in allemaal vinden. Maar toch - ondanks dat het nooit een goed plan is om zonder je tanden te poetsen de deur uit te gaan - is het wel een slim idee om je prioriteiten 's morgens wat te verleggen. Vrijen is immers niet alleen goed voor je productiviteit, het verhoogt ook je geluksgevoel, tevredenheid en betrokkenheid op je werk.

En hoewel er nog meer onderzoek nodig is naar het verband tussen seks en productiviteit, zijn er volgens psycholoog en auteur van het boek Tell Me What You Want Justin Lehmiller twee mogelijke verklaringen voor het fenomeen: het effect van de sekshormonen en neurotransmitters zoals oxytocine en dopamine blijven hangen, zelfs als is de daad voorbij, en/of we kunnen ons beter focussen op ons werk doordat seks je stress verlaagt.

Kortom: redenen genoeg om 's morgens wat meer te rampetampen. Geen idee hoe je dat in je planning krijgt? Probeer wat te schuiven in je schema. Kan je de avond ervoor je werkplunje al uitkiezen? Of de boterhammen van de kinderen klaarmaken? Je training naar 's avonds verplaatsen? Je smartphone wat verder leggen zodat niet hij maar je partner 's morgens met de aandacht gaat lopen? Tijdens het douchen naar het nieuws op de radio luisteren? 's Avonds iets vroeger je bed opzoeken? Natuurlijk kan je dat! En we beloven het je: je inspanningen zullen het waard zijn!