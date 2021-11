Werkt een teen knoflook in de neus tegen een verkoudheid? NKO-arts licht de trend toe

Op het socialemediaplatform TikTok verschijnen dag in en dag uit nieuwe trends. Het laatste nieuwe antidotum waar TikTokkers bij zweren? Twee teentjes knoflook in je neusgaten steken om van een zware verkoudheid af te komen. Wij vroegen aan NKO-arts Berina Ihtijarevic of het echt helpt en hoe veilig het is.

TikTok is hét platform waar we overspoeld worden met trends en tips om ons leven simpeler te maken. Zo kwamen we bijvoorbeeld al de verbrande sinaasappel en overdosis aan gembershotjes tegen als tips om ervoor te zorgen dat we onze smaak en reuk zouden terugkrijgen na een coronabesmetting.

Nu iedereen weer begint te snotteren door het koude herfstweer heeft het platform uiteraard ook daar een remedie voor. TikTokkers komen op een snelle manier van hun verkoudheid en snot af. Hoe? Heel simpel: door knoflooktenen in hun neus stoppen. Smakelijk zijn de filmpjes helaas niet. Je krijgt grote snottebellen te zien na het verwijderen van de teentjes in de neusgaten. Toch claimt de harde kern dat deze ‘hack’ écht werkt.

@hwannah5 ****warning: Snot*** This is not dangerous. the garlic just clean your sinuses out. ##comedy ##safe ##fyp ##garlicinnose ##shaquilleoneal @jdean40 ♬ original sound - hwannah5

@siuwupeepoo WARNING: KINDA GROSS LMAO🤧##fypシ ##garlicinnose ##lgbtq ##TakisTransformation ♬ original sound - sienna

Groene vrienden

De trend lijkt een simpele en natuurlijke manier te zijn om van je snot af te komen. Maar is het ook veilig? NKO-arts Berina Ihtijarevic: “Het is een slecht idee om knoflooktenen in je neus te stoppen, laat dat duidelijk zijn. Je sluit je neusgaten en dus de afvoer van je sinussen af en en daardoor zal er zich juist méér slijm beginnen ophopen. Het moment dat je de obstructie, de teen knoflook, verwijdert, komen al deze overtollige slijmen vrij.”

Quote Look veroor­zaakt een overprikke­ling van de neusslijm­vlie­zen waardoor er extra veel slijm aangemaakt. NKO-arts Berina Ihtijarevic

“Ook veroorzaakt look een overprikkeling van de neusslijmvliezen en wordt er nogmaals extra veel slijm aangemaakt. De slierten snot die je op de filmpjes ziet, zijn dus extra slijm dat vrijkomt. Je maakt de blokkade, waarvoor je die knoflook gebruikte, helemaal niet los”, aldus Berina. “Die tenen look gaan je dus helaas niet helpen deze winter.” Wat je ziet in de filmpjes is dus extra aangemaakt slijm, niet de slijmen die je verstopte neus veroorzaakten.

Quote Uiteraard zal je niet doodgaan van wat knoflook in je neus, maar ik raad het af. NKO-arts Berina Ihtijarevic

Daarnaast is het ook helemaal geen goed idee om vreemde voorwerpen in je neus te steken. “Stel je voor dat er een stuk van het teentje look in je neus blijft steken; dat is ten eerste niet aangenaam en ten tweede kan het een ontsteking veroorzaken”, sluit de arts af. “Zo krijg je een bijholteontsteking met koorts en etterende slijmen.” Aanraden doet Berina deze 'hack' dus niet, beter ga je voor een neusspray of zoutoplossing.

@makeupbyizzmac a BIG FAT FAIL🤣😭 ##garlicinnose ##garlic ##fail ##foryoupage ##viral ♬ Oh No - Kreepa

