Werkt deze ijskoude beautytool zo goed tegen wallen als sociale media beweren? Arts: “Tijdelijk effect”

Je hebt het misschien wel al gezien, die virale ochtendroutine van Hollywoodactrice Cassie Howard aka Sydney Sweeney uit de hitreeks ‘Euphoria’. Daarin gebruikt ze één beautytool die ze naar eigen zeggen nooit meer kan missen: een ‘ijsroller’.

In de auto naar het werk, op de set: Sydney Sweeney gebruikt de roller dagelijks en kon ook al heel wat collega’s overhalen om er eentje in huis te halen. De tool is dan ook voor de erg milde prijs van 14,99 euro gewoon op Amazon te koop.

Volledig scherm Sydney Sweeney. © Emma McIntyre/Getty Images/Condé Nast Entertainment/Allure

Omdat Sweeney niet meer zonder kan, heeft ze altijd een paar rollers klaarzitten in haar diepvries thuis en mee op de set. “Het maakt me wakker en ik voel ook dat het mijn huid echt goed doet”, zegt de actrice aan het Amerikaanse tijdschrift Allure. “Het doet wonderen voor mijn wallen en zorgt dat mijn gezicht er meteen minder puffy uitziet nadat ik opsta.”

Vrouwen gebruiken al lange tijd koude items op hun gezicht. Een ijsbad voor je gezicht, bijvoorbeeld, is een van de oudste beautytrucjes. “Zo’n ijsroller heeft dezelfde werking”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Maar zo’n tool is wel net iets properder, makkelijker in gebruik en zorgt uiteraard voor minder nattigheid.”

Dermatoloog: “Eerst ziet je huid er net wat roder uit, maar daarna wel fris en glad”

Als aangename toevoeging aan je ochtendritueel raadt de dermatoloog de ijsroller zeker niet af. Ook al heeft de wetenschap het effect nog niet bewezen. “We veronderstellen wel dat iets koud tegen je gezicht je bloedvaten zuivert. En hoe kouder, hoe beter. Het doet je huid afvalstoffen afvoeren, vermindert enige zwelling in je gezicht, zoals wallen, en maakt rode plekjes ook minder zichtbaar.”

“Door de koude vernauwen immers je bloedvaatjes, waarna ze weer verbreden eens de koude weg is. Daardoor zie je er wel tijdelijk meer opgezwollen en roder uit, maar eens de bloedvaatjes weer vernauwen naar hun ‘normale’ staat, zie je er fris uit en lijkt je huid ook gladder.”

Quote Rond de ogen is de huid heel dun en enige zwelling is daar dus het meest uitgespro­ken. Dermatoloog Thomas Maselis

Meer dan dat doet de beautytool niet, zegt de dermatoloog. “Hij zal je er niet plots jonger doen uitzien of rimpels wegnemen. Verwacht er dus verder geen wonderen van.” Het effect is ook maar van relatief korte duur, zegt hij: enkele minuten tot uren, als je geluk hebt. “Als je zwelling na een eerste sessie blijft aanhouden, kan je het ritueel wel herhalen. Maar of dat echt meer invloed zal hebben, is nog niet wetenschappelijk vastgesteld.”

Het effect zal normaliter wel het snelst merkbaar zijn bij je wallen, zegt Maselis. “Rond de ogen is de huid heel dun en enige zwelling is daar dus het meest uitgesproken.”

Als je een roller besluit te gebruiken, dan best aan het begin van je skincareroutine, op een onopgemaakt gezicht, raadt de dermatoloog nog aan. “En hou de tool niet minutenlang tegen één stukje huid. Want in extreme gevallen zou je met vrieswonden of koubulten kunnen eindigen.” Ook daarom heeft de roller een streepje voor: je blijft nooit lang op één plekje op je gezicht. Mag je verder zo veel rollen als je wil? “Doe het liefst opgedeeld in enkele kuurtjes.”

Zin gekregen om deze betaalbare beautytool zelf uit te testen? Je shopt ze hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: