Werkt als botox maar zonder injecties: is ingrediënt ‘EGF’ in skincare terecht gehypet? 2 experten reageren

Onze huidverzorgingsroutine lijkt nooit helemaal af. Tegenwoordig nieuw in de beautycase: producten met EGF of ‘epidermale groeifactoren’, het anti-aging ingrediënt dat je zou móéten proberen voor je je aan botox waagt, klinkt het online. Is het echt zo veelbelovend? We vragen het aan een dermatoloog en cosmetica-expert.

“EGF of ‘epidermale groeifactoren’ (Epidermal Growth Factors, red.) bestaan al lang in de geneeskunde. Het zijn proteïnes die van nature in ons lichaam aanwezig zijn en wondjes sneller helpen genezen door nieuwe huidcellen aan te maken”, vertelt dermatoloog Ingrid van Riet. “Je vindt het zelfs in moedermelk”, vult Miriam Rouw aan, cosmetica-experte en CEO van skincaremerken Routinely en Fin Du Jour.

Volledig scherm Dokter Ingrid van Riet, dermatoloog bij de Antwerpse esthetische kliniek Carpe Clinic (links) en Miriam Rouw van cosmetica- en lifestyleboetiek Fin Du Jour (rechts). © frank van tilburg / rv

“Naarmate we ouder worden, verminderen die epidermale groeifactoren in ons lichaam. In de geneeskunde gebruikt men dan soms een zogenaamde PRP-behandeling, waarbij men bloedplaatjes inspuit die de groeifactoren opwekken om de huid te verstevigen (lees hier hoe onze redactrices zulke behandelingen ervaarden, red.). In de cosmetica zien we formules met een EGF-bestanddeel nog maar net. Het is pas vorig jaar echt geboomd.”

EGF gaat de huidverslapping tegen

In eerste instantie helpt EGF de huidbarrière te herstellen. “Het ingrediënt werkt op cellulair niveau”, vertelt Rouw. “Het stimuleert de groei van nieuwe, gezonde en jonge huidcellen, collageen en elastine. Je kan het zien als een proteïnebouwsteen die ons huidoppervlak verstevigt.”

Daarnaast gaat EGF ook huidverslapping tegen. Rouw: “Het is een soort van anti-aging ingrediënt dat oppervlakkige rimpels, fijne lijntjes, hydratatie en pigmentatie aanpakt. De huid wordt er ook zacht en glanzend door. Je kan het zien als een ‘all-in-one ingrediënt’, dat verklaart meteen ook de populariteit ervan. Toch blijft het op dit moment zo’n beetje de underdog van de cosmetica.”

#glo30daychallenge #skintok #dermstorepartner ♬ original sound - DR. ZION @dr.zionko Secret to my glowy brighter skin is this @Glo Skin Beauty✨ Bio-Renew EGF Cream I found on @Dermstore #gloskinbeauty Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al is er één belangrijke kanttekening. “Doordat EGF in cosmetica op de huid wordt aangebracht, raakt het heel moeilijk tot diep in onze huid. Je kan de werking en het effect ervan best een handje helpen met iets wat prikkelt, zoals een dermaroller. Door die combinatie raakt het bestanddeel wel dieper in de huid en is het effect ervan groter.”

Werkt het écht zoals botox?

EGF wordt momenteel online geprezen als hét product dat je moet testen voor je de stap naar botox zet. Beide experten temperen dat enthousiasme. “Botox werkt op de spieren en die liggen veel dieper in je gelaat. Die injecties verminderen de spieractiviteit en daardoor ook de expressierimpels. EGF legt die spieractiviteit niet stil en werkt in via de huidoppervlakte, dus minder diep”, vertelt Rouw. “Het is op dit moment dus nog minder effectief dan botox.”

Quote Smeer je product met EGF elke ochtend én avond. Dermatologe Ingrid van Riet

“Waar het wel goed voor is? Oppervlakkige rimpeltjes”, gaat ze verder. “Je kan EGF preventief smeren of pas wanneer je huid die oppervlakkige verslapping vertoont.” Van Riet: “Welke persoon het best zo’n product met epidermale groeifactoren aanschaft? Mensen met een normale huid rond de leeftijd van 35 jaar. Dan vertoon je de eerste tekenen van veroudering.”

Tip: koop liever een EGF-serum dan een crème

Ondanks dat EGF nog een zeer recent ingrediënt in cosmetica is, vind je het al in allerlei vormen. “Je hebt crèmes en serums: ik raad vooral een serum aan. Zo’n vloeistof werkt actiever dan een crème”, zegt Rouw. Van Riet vult aan: “Je hebt tegenwoordig ook ampullen met EGF in, die bevatten een hogere concentratie van de proteïne. Of cosmetische formules waarin die epidermale groeifactoren in liposomen (minuscule vetbolletjes, red.) zitten. Ook hun werking is effectiever.”

“Smeer EGF ook telkens ’s ochtends en ’s avonds. Vooral ’s avonds is belangrijk, want dan herstelt je huid zich. Overdag combineer je de crème of het serum best met een antioxiderend product, zoals een serum met vitamine C.” Rouw: “En geef EGF zo’n 30 dagen de tijd om zijn werking te bewijzen.”

Hoeveel kost het?

Helaas moet je wel stevig in je portemonnee tasten voor een product met EGF. “Veel merken profiteren nog van de exclusiviteit, waardoor je makkelijk 100 tot 200 euro betaalt”, aldus van Riet.

Quote EGF wordt nog niet geïnjec­teerd, maar dat kan in de toekomst nog veranderen. Dermatologe Ingrid van Riet

“De grote favoriet is het EGF-serum van Bioeffect, die kost zo’n 156 euro. Al zijn er ook goedkopere varianten, zoals het Vitamine C en EGF-serum van The Inkey List. Die kost zo’n 18 euro. Of de Milky Piggy EGF Elastic Retinol Cream van Korean Skincare voor 17,95 euro. Maar goedkopere varianten werken natuurlijk minder goed, omdat ze minder EGF bevatten naast heel wat andere bestanddelen.”

Stoot EGF binnenkort wel botox van de troon?

Het laatste woord over EGF is alleszins nog niet gezegd. Ondanks dat botox nu nog effectiever is, zou dat in de toekomst weleens kunnen keren. “EGF is een veelbelovend bestanddeel”, zegt van Riet. “Het wordt nog niet geïnjecteerd, omdat de studies ernaar nog in hun kinderschoenen staan.”

“Ook de langetermijneffecten zijn nog niet bekend. Maar alles kan nog veranderen. Wij, als dermatologen, volgen die evoluties op de voet. EGF zou weleens veel kunnen betekenen voor de cosmetica in de toekomst.”

Lees ook: