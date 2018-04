Welke opblaasfiguur past bij jou? Laat je leiden door je horoscoop Liesbeth De Corte

17 april 2018

13u00

Bron: Elite Daily 0 Nina Het lenteweer is eindelijk in het land, en dat is duidelijk te merken. De terrasjes zitten vol, de zonnebrillen worden massaal bovengehaald en binnenkort staat Instagram weer vol met opblaasbare eenhoorns en co. Wil je mee zijn met de hype, maar kan je niet kiezen tussen de avocado’s, flamingo’s en andere leuke figuren? Laat je dan leiden door je horoscoop.

Ram: cactus

Rammen beschikken over een dosis zelfvertrouwen en zijn van nature avontuurlijk aangelegd. Hun minpuntje? In al z’n hevigheid kunnen ze de andere wel eens uit het oog verliezen én ze beschikken over enkele scherpe kantjes. Net zoals een cactus, eigenlijk.

Stier: pizza

Anderen durven je wel eens voorspelbaar of voorzichtig noemen, maar wat is daar nu mis mee? Op restaurant houden stieren het bijvoorbeeld steevast bij hun veilige keuze: pizza. Ook aan de rand van het zwembad ligt de keuze dus voor de hand.

Tweelingen: flesje rosé

Tweelingen zijn vaak de gezelschapsmensen van de groep. Bij zonsondergang samenkomen met vrienden en een flesje rosé is dan ook hun favoriete bezigheid. Het staat dan ook in de sterren geschreven dat ze deze zomer gaan ronddobberen op dat roze drankje.

Kreeft: cabrio

Kreeften zijn typische watertekens, en ze kunnen vaak niet wachten om de zomer te spenderen aan de kust. Hun ideale zomerreis? Een roadtrip waarbij je af en toe een duik kan nemen in het water, en dan rijden ze nog het liefst met de haren in de wind in een cabrio. Vakantiegevoel: check.

Leeuw: gigantische flamingo

Leeuwen hebben een grote vriendenkring, maar staan zelf ook graag in het middelpunt van de belangstelling. Met een enorme flamingo kunnen ze dan ook twee vliegen in één klap slaan. Een pool party met zo’n opblaasbare gigant is het ideale excuus om alle besties uit te nodigen en zelf de gastvrouw of –heer uit te hangen.

Maagd: avocado

De zomer is het favoriete seizoen van Maagden. Niet echt een verrassing, want ze trekken graag naar buiten voor een avontuurlijke trektocht en zijn tuk op frisse salades met avocado’s en watermeloen. Een opblaasbare avocado is dan ook de ideale partner in crime voor wat waterpret.

Weegschaal: vleugels

Weegschalen zijn nogal dromerige types, die vaak met hun hoofd in de wolken zitten. Een paar vleugels past dan ook perfect bij deze verstrooide vogels.

Schorpioen: ijshoorntje

Schorpioenen zijn de hopeloze romantici bij uitstek. Ze zijn dan ook pas tevreden als hun liefdesleven transformeert tot een romantisch sprookje, à la Allie en Noah in 'The Notebook'. Geschikt voor hun zeemzoeterig karakter? Een ijsje.

Boogschutter: tropische zwemband

Als echte globetrotters pur sang zijn boogschutters het liefst voortdurend onderweg. Met een luilekker vakantie op het strand doe je hen geen plezier, integendeel. Ze zijn pas gelukkig als ze in een jungle gedropt worden, klaar om hun innerlijke Indiana Jones te ontdekken. En wat past daar beter bij dan een zwemband met wat exotische palmbladeren?

Steenbok: gouden zwaan

Steenbokken houden van blingbling en alles dat esthetisch mooi is. Veel twijfel valt er bij zulke luxepoezen dan ook niet te bespeuren en de kans is groot dat ze linea recta voor een gouden zwaan kiezen. En eerlijk is eerlijk: ongelijk kan je hen niet geven.

Waterman: narwal

Watermannen zijn geboren leiders, dus ze gaan ook eerder een trend starten in plaats van ze te volgen. Zo weten ze als geen ander dat de eenhoorn tegenwoordig passé is. De vervanger van het legendarische mythische wezen? De narwal.

Vissen: donut

Vissen laten zich doorgaans leiden door hun gevoelens. Door hun aardig en geduldig karakter zijn ze ook ontzettend populair. Daarbij hoort dan ook een lekkernij die uitgeroepen is tot een geliefde zomerrage: de donut.