Welke make-up is het meest flatterend voor je gezicht? “Kam je wenkbrauwen omhoog, dat brengt je gelaat in balans”

EXCLUSIEF. Natalia (42) en haar gezin: “Ik blijf nooit samen voor de kinderen, dat heb ik Frederik al gezegd”

“Elk huisje heeft zijn kruisje. Bij ons is er ook shit, zeik en zever.” Haar leven is veranderd sinds ze twee kinderen heeft, geeft Natalia (42) ons toe. Heeft de kroost de liefde bekoeld? Weegt het mama-zijn op haar sterrenstatus? We vroegen het haar. En Natalia, al is ze ook erg gelukkig, antwoordde dit keer bloedeerlijk. “Als de boel nu thuis in de soep draait, word ik pissed. Het is allemaal iets te veel. Te zwaar.”