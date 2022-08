Welke kleur mascara past het best bij jouw ogen? “Deze kleur staat echt prachtig bij iedereen”

Bij de meesten behoort het tot de standaard make-uproutine: je wimpers verlengen met mascara. En dan vissen we maar al te vaak de zwarte uit onze beautycase. Al is dat buiten sociale media gerekend, waar liefhebbers nu zweren bij een bruine variant. Maar is die kleur écht voor iedereen weggelegd of zijn er andere opties die bij jouw oogkleur passen? Beautyredactrice Sophie liet haar oog op de zaak vallen.

“Dit is waarom je moet stoppen met zwarte mascara te dragen”, begint beautyjournalist Laura Capon in haar video op het socialemediaplatform TikTok. Die werd al 2,6 miljoen keer bekeken. “De bruine geeft een veel lichter effect dan de zwarte. Ook komen mijn blauwe ogen veel beter uit op deze manier.”

(Lees verder onder de video.)

Klopt dat wel? Want wie treurige stokjes als wimpers heeft, experimenteert graag met zwaar (zwart) geschut. Van Major Lagre XL tot Volumizing Mascara: het assortiment - van zwarte mascara in het bijzonder - is oneindig.

Dé perfecte 'no make-up’-make-up

En toch vergeten we af en toe met kleur te experimenteren, vindt ook beautyredactrice Sophie. “Vooral dan met bruin, wat perfect past bij iedere oogkleur. Bruin benadrukt ook heel subtiel je wimpers.”

Quote Groene ogen staan prachtig met een aubergine­kleu­ri­ge mascara of een mascara met een paarse toets Beautyredactrice Sophie

“Eigenlijk is het de perfecte ‘no make-up’-make-uplook: je zet je ogen in de verf, maar ziet er niet per se opgemaakt uit - iets dat met zwarte mascara en een lichte huid of lichte wimpers wel kan gebeuren. Bovendien benadrukt bruin warme nuances in je oogkleur, zoals die mooie gouden vlekjes die we bij bruine ogen al eens zien.”

Welke kleur moet ik kiezen?

“Alles hangt af van het kleurenwiel”, legt Sophie uit. “Als je jouw oogkleur extra wil laten spreken, ga je best voor de kleur die er recht tegenover staat.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Illustratie van het kleurenwiel. © Getty Images

Groene ogen

Dat betekent dat groene ogen prachtig staan met een auberginekleurige mascara of een mascara met een paarse toets. En ook soortgelijke tinten zouden je ogen ten goede komen: ga voor een oogschaduw met bijvoorbeeld een streepje kaki of legergroen.

Blauwe ogen

Bij blauwe ogen kleurt (roest)bruin dan weer heel mooi. Een gouden mascara of topcoat voor je wimpers die glanspartikeltjes bevat, zal je ogen extra doen sprankelen en wat meer warmte naar voren brengen.

Bruine ogen

Bij mensen met bruine ogen, past blauwe mascara het beste. En die kleur is bij de meeste merken te verkrijgen. Vooral marineblauw geeft een mooi effect terwijl het nog steeds naturel oogt.

‘I'm Blue Da Ba Dee’

Want blauwe mascara: is dat wel nog een dingetje, vroegen we aan onze beautyredactrice. “Ik zou nooit echt voor een felgekleurde mascara gaan, tenzij je echt een statement wil maken. Denk aan een festival bijvoorbeeld. En ook wanneer je het wit in je ogen wil laten spreken, kan een donkerblauwe mascara kracht bijzetten.”

Spoiler: dat geldt voor alle kleuren. Heel lichte fantasiekleuren zien er nooit natuurlijk uit. “Ga liever voor donkere tinten, zoals marine of navy, bruin of aubergine. Die zien er zowel dichtbij als van ver nog naturel uit, maar kunnen we bepaalde nuances in je ogen naar voren brengen, of je oogkleur extra benadrukken.”

De favoriet onder de klassiekers

Ben je op zoek naar een nieuwe mascara? Sophie tipt alvast de allerbeste. “On The Rise Volume Liftscara van Nyx Professional Make-Up en Major Lash XL Volume Mascara van BE Creative delen een eerste plaats. De eerste is een dikke vijf euro goedkoper en blinkt vooral uit in separatie, volume en het elegante uitwaaierend effect. De tweede is dan weer ongeëvenaard op vlak van krul en lengte. Het is maar net waar je naar op zoek bent.”

Toch zin om eens met kleur te experimenteren? Hieronder shop je de mooiste kleuren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: