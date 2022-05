Welke kledingstijl past bij jou? 3 x mama op haar mooist

De zorgzame moederkloek, de cool mom of de immer glamoureuze fashionista: welke moeder ben jij? Wij zochten (én vonden) de ideale outfit voor elk type mama en doen er meteen nog enkele stylingtips bovenop. Comfortabel, een tikkeltje stoer of immer gracieus: jij hoeft enkel nog – met één oog op je kroost – te stralen.

De ‘kids first’-mama: veelzijdig en comfortabel

Rampscenario: je hebt de wekker gemist. In zo’n geval sta jij als zorgzame mama nog liever in pyjama aan de schoolpoort dan dat je kinderen zonder gezond ontbijt of met een lege brooddoos vertrekken. Jij bent een echte multitasker: naast je job ben je ook nog eens kok, klusjesvrouw, verpleegster en knutseljuf van dienst. En al die rollen vragen om een comfortabele, stijlvolle outfit.

Enkele simpele trucjes maken jouw garderobe even veelzijdig als je dagtaak. Jouw geheime ingrediënt? Basics! Sla een voorraad in van veelzijdige items die je goed staan en lekker zitten en bouw er je eigen uniform mee op. Gemorst met choco of verf? Jij redt je outfit door gewoon een reserve-exemplaar uit de kast te trekken.

Nog zo’n slim idee zijn tops en onderstukken in dezelfde kleurtinten. Ze zijn onderling combineerbaar, inwisselbaar en je ziet er meteen goed uit, van top tot teen. Een blouse in een effen kleur kan je dragen op een rok, broek of short in hetzelfde kleurenpalet. Investeer ook in een mooie trui of cardigan die bijna overal bij past.

Volledig scherm © Xandres

De coole mama: hip en stoer

Naar de speeltuin of naar een zomers festival? Jij kleedt je voor elke gelegenheid nog net zo hip als voor je zwangerschap. Jij staat aan de schoolpoort in momjeans en een oversized T-shirt of hemd en schuift op zondag bij de bakker aan met een gehaakte top en wijde denim als een echte bohémienne. Ja, zelfs je kinderen zouden je wel eens cool kunnen vinden.

Maar hoe veelzijdig, makkelijk en stoer jeans ook is: soms heb je zin in iets anders. Gelukkig zijn jumpsuits, zwierige jurken en losse broeken even trendy als comfortabel. Met een hippe sneaker, een statementzonnebril of een paar opvallende oorbellen geef je je outfit meteen een twist. Praktische tip: donkerdere tinten zijn het best bestand tegen vlekken maar ook op stoffen met een printje valt een choco- of yoghurtspatje minder op. Doe er je voordeel mee!

Volledig scherm © Xandres

De glam-mama: tijdloze klasse

Geen drassig voetbalveld heeft jou er ooit van weerhouden om pumps aan te trekken en met een kleurrijke jurk verschijn jij zowel in de supermarkt als op een zondagse brunch met vriendinnen. Bij de crèche zag niemand je ooit zonder lippenstift. En dat is meteen geheim numero uno: met getinte lippen zie je er meteen beter uit, hoe kort je nacht ook was.

Verder luidt jouw stijlcredo: altijd glamoureus, nooit oncomfortabel. Onmisbaar in jouw lentegarderobe zijn een trenchcoat om de regen te trotseren en een paar designersneakers om te ravotten (oké, misschien niet zo fanatiek) op het grasveld van de speeltuin. Breekt de zon door, dan verschijn jij steevast in een mooie hemdjurk of stijlvolle jumpsuit in een makkelijk wasbare stof. Mag er ook nog bij: een opvallende zonnebril die de contouren van je gezicht accentueert.

Volledig scherm © Xandres

Welk type mama je ook bent, aan stijl hoef je nooit in te boeten. Verwen jezelf en je mama voor Moederdag met een ravissante lentelook van Xandres.